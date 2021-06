Spekulace hovoří o samostatném rozšíření pro Ghost of Tsushima

25. 6. 2021 16:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Loňská akční adventura Ghost of Tsushima od studia Sucker Punch sice vyšla tak trochu ve stínu The Last of Us: Part II, přesto si i v rámci redakce našla řadu příznivců, mimo jiné i proto, že nám poskytla onen výlet do Japonska, který už roky žádáme po sérii Assassin's Creed.

V uplynulém týdnu se kolem Tsushimy objevilo hned několik spekulací. Kvůli odstranění nápisu Only on PlayStation se hovořilo o možném brzkém portu na PC, zároveň se ale vynořil drb o možném standalone rozšíření.

Ghosts of Ikishima. An Expandalone type game. Aiming for 2021. Not sure how so many seemed to find out so quick. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

Promluvil o něm Speshal Nick z podcastu XboxEra, který uvedl, že by hra měla dorazit ještě v průběhu letošního roku a svým rozsahem připomínat třeba Uncharted: The Lost Legacy nebo Spider-Man: Miles Morales. Spekulace hovoří o názvu Ghosts of Ikishima. Další doplňující střípky informací tvrdí, že hra bude čistě singleplayerovou záležitostí, která nesouvisí s updatem Legends pro původní Ghost of Thushima.

Samozřejmě je všechny tyto informace zatím třeba brát s velkou rezervou, protože nepocházejí z oficiálních zdrojů. Čekáme však, že v následujících měsících se Sony přihlásí s dalšími streamy State of Play, kde bychom se mohli o plánech na podzim dozvědět více.