Špatné vedení a zrušené projekty. V Ubisoftu to údajně vře

31. 1. 2024 10:43 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ubisoft hned z kraje roku potěšil návratem značky Prince of Persia, ale v samotné společnosti to údajně vře. S informacemi přišel web Insider Gaming, podle kterého je morálka mezi zaměstnanci na úplném minimu. Přitom je ale ve vývoji hned několik důležitých titulů a některé z nich jsou navíc snad blíž, než bychom čekali.

Počátek letošního roku se nese ve znamení velkého propouštění napříč herním průmyslem. Ubisoft už v listopadu zredukoval více než 100 pozic, údajně je ale zřejmé, že to byl pouze začátek a širší propouštění se početným studiím nevyhne.

Největším problémem, který náladu ve firmě údajně táhne k bodu mrazu, je ale plýtvání talentem a penězi, které se v několika uplynulých letech projevilo hlavně snahou naskakovat na aktuální trendy. Za zmínku stojí několik plánovaných free-to-play battle royale her či sázka na NFT a web3. Nic z toho ale nepřineslo kýžené výsledky a spousta projektů byla nakonec zrušena.

Ubisoft se momentálně silně zaměřuje na live service hry, příkladem je například už dlouho chystaný přírůstek do série The Division s podtitulem Heartlands, ale také dosud neodhalený Project Maverick, který má spadat pod značku Far Cry. Případně utajovaná zbrusu nová IP z druhé světové války. Velkou potíží u těchto i dalších projektů jsou jednak nerealistická očekávání ze strany vedení, ale také neschopnost kvalitního plánování, která následně vede k řadě odkladů, jako se to stalo pirátské akci Skull and Bones.

Vývoj této hry měl údajně stát 200 milionů dolarů a nikdo nečeká, že se tato suma po vydání vrátí. Dle interních zdrojů se tento projekt stal terčem ambiciózních manažerů, kteří jej využili pro kariérní postup, ale běžní vývojáři v průběhu let často ani nevěděli, co se po nich vlastně chce a jak má finální produkt vypadat. Někteří tvrdí, že se řadu dní třeba jen dívali na YouTube, protože jim nikdo nezadal skutečnou práci.

Všeobecné náladě údajně neprospěla ani iniciativa Back to Office, která po čtyřech letech od začátku pandemie Covid-19 nutí zaměstnance z home office zpět do kanceláří. Lidé, kteří do firmy nastupovali během éry, kdy bylo možné pracovat z domova, nyní musejí řešit třeba školky pro děti, dopravu, případně stěhování. Tedy záležitosti, se kterými při sepisování smlouvy nepočítali.

Z dalších informací, které se Insider Gamingu podařilo získat, vyplývá, že v recenzích chváleného Prince of Persia: The Lost Crown hrálo jen kolem 300 tisíc hráčů. Oproti tomu zpožděný Avatar, který vyšel v prosinci s minimální marketingovou kampaní, našel svou cestu ke skoro dvěma milionům hráčů, Assassin’s Creed Mirage pak k pěti.

Navzdory zmíněným problémům by v letošním roce měl Ubisoft naservírovat ještě dvě významné hry. Akční adventura Star Wars Outlaws by to přitom měla na obrazovky stihnout ještě v první polovině roku, nový velký přírůstek do série Assassin’s Creed s prozatimním označením Codename Red je pak údajně v plánu na podzim. Tyto informace ovšem nepocházejí z oficiálních zdrojů, je tedy třeba je minimálně prozatím brát s rezervou.