Space Marine 2 dostane brutální režim, první díl zkrášlí remaster

26. 5. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Přes víkend jste si jistě odpočinuli, takže jste připravení na další novinky ze světa Warhammeru. Po Dark Heresy, remasteru strategie Dawn of War a first-person akci Boltgun 2 přichází řada na řež z pohledu třetí osoby. Série Warhammer 40,000: Space Marine totiž opět bobtná.

Jako první přichází na řadu chválený Space Marine 2, do něhož se chystá další velký update. Jeho hlavní součástí je PvE režim Siege. Hráče vezme na Kadaku, kde se v týmech třech postaví vlnám Tyranidů a silám Chaosu. V podstatě se jedná o další variaci hordy, kde se snažíte přežít tak dlouho, jak jen jste schopní.

Aktualizace do hry dorazí 26. června, ale hráči na počítačích se do režimu dostanou dříve díky veřejnému testování, jež započne už 4. června. Součástí aktualizace rovněž bude další obsah pro majitele Season Passu, případně Gold a Ultra edice. Jde o další kosmetické balíčky The White Scars Chapter Pack a The Blood Angels Cosmetic Pack, které skrývají skiny pro herní třídy či zbraně. Úprav se též dočká technická stránka, která se zbaví dalších bugů a přidá balanční úpravy zaměřené hlavně na obtížnost Absolute.

zdroj: Focus Entertainment

Saber Interactive tak dále pokračuje v ukázkové podpoře hry po vydání, jež třeba minulý měsíc dostala nové NPC a těžkou zbroj. Kdyby vám to pro ukojení brutálních choutek nestačilo, už za pár dní se budete moci pustit do jiné staronové zábavy.

SEGA a Relic oznámili Warhammer 40,000: Space Marine Master Crafted Edition. Jde o remaster původního dílu z roku 2011, který vyšel na PC, PlayStation 3 a Xbox 360. Jeho hlavním úkolem je technické oprášení, díky němuž bude letitý titul vypadat moderněji. Na skladě je podpora 4K rozlišení, detailnější textury, vylepšená zvuková stránka, přepracované schéma ovládání a upravené uživatelské rozhraní.

Sympatické rovněž je, že se tvůrci rozhodli obsah více přiblížit aktuálnímu příběhu, proto úprav doznaly i třeba modely postav či jejich dabing. V balení pak samozřejmě nechybí ani dříve vydaná DLC či PvP multiplayer až pro 16 hráčů s několika herními režimy.

„Warhammer 40 000: Space Marine Master Crafted Edition není jenom technickým vylepšením, jde o promyšlené obnovení. Naším cílem bylo zachovat ducha originálu a zároveň modernizovat zážitek tak, aby byl přístupný pro dnešní hráče. Je to víc než jen Master Crafted Edition, je to uctivý dialog mezi minulostí a současností, který zachovává to, co dělalo originál výjimečným, a zároveň ho přeleští pro novou generaci hráčů,“ stojí v oficiálním oznámení.

Warhammer 40,000: Space Marine Master Crafted Edition vyjde už 10. června. Cenovka je určená na 39,99 dolarů a zajímavostí je, že minimálně prozatím zamíří jen na PC (Steam a Epic) a Xbox. PlayStation 5 má minimálně prozatím smůlu. Naopak majitelé předplatného Game Pass se mohou radovat, protože do něho se hra podívá už během vydání.