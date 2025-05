Rozstřílejte kacíře ve Warhammer 40,000: Boltgun 2. Zahrajte si teď stylový spin-off zdarma

24. 5. 2025 10:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Po velkém RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy a navrátivším Dawn of War v definitivní edici přichází čas potěšit i fanoušky stříleček, především tedy tzv. boomer shooterů. Studio Auroch Digital během warhammerovské akce Skulls oznámilo pokračování Warhammer 40,000: Boltgun.

Logicky pojmenovaný Warhammer 40,000: Boltgun 2 chce zaútočit stejně jako jednička frenetickou akcí v pixel-artovém hávu, kde se náboji, krví a oddělováním končetin nešetří. Jenom to má být větší, hlasitější a novější.

Řež se tentokrát odehraje v nových světech, které vás vezmou cestou napříč bažinami i kolosálními městy. Zde vyhodíte do luftu nové nepřátele, mezi nimiž jsou zuřiví bloodletteři i démoničtí juggernauti. Vzhledem k jejich houževnatosti se jistě budou hodit přírůstky ve zbraňovém arsenálu. Aby to navíc bylo opakovatelnou zábavou, dojde na větvenou kampaň, kde každá cesta nabízí unikátní úrovně.

zdroj: Auroch Digital

Oznámení bylo relativně skoupé na detaily, za což může i skutečnost, že k vydání Warhammer 40,000: Boltgun 2 dojde až v roce 2026. Těšit se mohou majitelé nejen počítačů, ale i konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Pokud se vám ale nechce čekat tak dlouho, nabízí studio moc stylové šidítko.

Už teď si můžete na počítači bezplatně zahrát spin-off Warhammer 40,000: Boltgun - Words of Vengeance. Jde o krátkou jízdu, která bere oblíbenou boomer-shooter formuli a věší ji do zapomenutého subžánru psacích her. Hlavní zbraní je klávesnice, na níž vyťukáváte slova, abyste zničili nepřátele Císaře.

Ačkoliv jde o krátkou jízdu, její intenzita to zdárně vykupuje. Velká část redakce ji už má za sebou a tak trochu si stýská, že neexistuje plnotučná verze. Alespoň můžeme zkoušet procházet úrovně na vyšších obtížnostech.