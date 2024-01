Sony vrací peníze majitelům The Last of Us 2, kteří si předobjednali remaster za plnou cenu

19. 1. 2024 16:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Sony vychází vstříc hráčům a podniká kroky k vrácení peněz hráčům, kteří si zakoupili The Last of Us: Part II Remastered pro PlayStation 5 za plnou cenu, pokud již vlastní digitální verzi pro PS4.

Takovýmto hráčům Sony jednoduše vrací peníze a upozorňuje, že si mohou zakoupit pouze desetidolarový upgrade na novou verzi, namísto placení celých 50 dolarů. Díky tomuto kroku budou moct hráči a hráčky využít výrazně zlevněného digitálního upgradu na verzi pro PlayStation 5.

Sony také připomíná, že tímto způsobem zákazníci rozhodně nepřijdou o bonusy z předobjednávek.

PlayStation is offering refunds for users who owned the PS4 version of The Last of Us Part 2 but already preordered The Last of Us Part 2 Remastered which is 50 dollars insteadof getting the 10 dollar upgrade!



Gesto je to bez pochyby hezké a vstřícné, jen se ale nabízí otázka, proč to tedy nejde automaticky – proč mají majitelé původní verze hry pro PS4 vůbec možnost předobjednat si vylepšenou verzi za plnou cenu, když to očividně má jít jen za desetidolarový poplatek? Musí existovat snazší řešení než hromadné vracení peněz.

Remasterovanou verzi The Last of Us: Part II u nás recenzoval Pavel, hře napálil nekompromisní desítku s tím, že „The Last of Us: Part II Remastered je obsahově nabitou definitivní edicí, která by žádnému fanouškovi neměla ujít. Je to pořád ta skvělá emocionální jízda plná krve a potlačených slz. Díky novému režimu, hromadě bonusů a bezproblémové technické stránce představuje nabídku, která se díky nastavené ceně jen těžko odmítá.“