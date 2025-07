Sony Santa Monica chystá novou hru: Nejde o novou značku, ale může tak působit

15. 7. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Sony Santa Monica, známé především díky své úspěšné sérii God of War, připravuje další velký projekt. Podle informací novináře Jasona Schreiera ze serveru Bloomberg však nejde o novou značku, jak se dosud spekulovalo. Přesto by hra podle něj mohla „působit jako nová“, což rozvířilo další horlivou debatu mezi fanoušky.

Za nový projektem opět stojí Cory Barlog, šéf vývoje rebootu God of War z roku 2018. Zatímco u navazujícího Ragnaröku dohlížel „pouze“ jako producent, nyní by měl zase stát v čele vývoje. Schreier na fóru ResetEra uvedl, že se jedná o další velkou hru od Sony Santa Monica a že jde vývoj podle jeho informací dobře. Respektive, že nemá úplně nejaktuálnější informace, ale před pár měsíci rozhodně dobře šel.

Reakce na spekulace o nové značce přitom Schreier okomentoval poměrně jednoznačně: „Není to nová značka, ale může tak působit. Možná proto v tom mají lidé zmatek.“ Dále dodal, že by fanoušci neměli čekat žádné sci-fi: „Tohle sci-fi, o kterém se roky mluví, je nesmysl.“

Není však jasné, zda studio pracuje jen na jednom projektu, nebo se podílí i na dalších hrách. Dlouho se spekulovalo, že Sony Santa Monica vyvíjí po více než dvaceti letech něco úplně nového, ale podle všeho tomu tak nebude. Nejpravděpodobnější možností je tedy další díl God of War, který by se mohl vydat novým směrem, ať už tematicky, mechanicky, nebo narativně. Náznaky přímo v Ragnaröku i drby mimo něj tentokrát nabízejí zasazení do egyptského panteonu, šušká se také o spin-offu z žánru metroidvanie.

Sony zatím žádné oficiální informace neposkytla, ale pokud se potvrdí, že nový titul skutečně navazuje na stávající sérii a přitom nabídne svěží pojetí, čeká nás zřejmě nejen návrat známých hrdinů, ale i podstatná evoluce dosavadního konceptu. Že by se z Atrea nadobro stal hlavní hrdina?