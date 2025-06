Řekl někdo kratovania? God of War prý dostane netradiční spin-off

4. 6. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Od posledního Kratova dobrodružství v God of War Ragnarök uběhly už tři roky, tak by se mohlo zdát, že Kratos pověsil sekeru a Athéniny čepele na hřebík, ale podle insiderů nás velmi brzy čeká jedno malé milé překvapení. Šuškanda hovoří o další hře pod značkou God of War, půjde ale o menší projekt, který se velikostí ani ambicemi neblíží monumentálním dílům z posledních let.

Místo obřího AAA eposu by mohla přijít komornější záležitost – konkrétně se spekuluje o hře ve 2,5D s prvky metroidvanie. Tyto spekulace podpořil i známí insideři Tom Henderson a Jeff Grubb. K oznámení by dokonce mohlo dojít na Summer Game Festu či State of Play, který se chystá v nejbližších dnech.

Hearing a lot of scuttlebutt about the 2.5D/metroidvania game or whatever it will be, yeah. Seems to be much smaller in scale than what I initially thought. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 3, 2025

Otázkou zůstává, zda hráče menší God of War vůbec zaujme, nebo budou raději čekat na další velkou akční jízdu s Kratem v hlavní roli. A kdy se taky dočkáme dalších slibovaných her. Studio Santa Monica zatím nic neoznámilo, nicméně podle informací od insiderů se momentálně pracuje hned na několika hrách ze série God of War – kromě zmíněné metroidvanie by měla vznikat remasterovaná trilogiie prvních tří dílů a velké plnohodnotné pokračování, ve kterém se Kratos vydá pročistit egyptský panteon.

Teprve loni na podzim zavítal God of War Ragnarök na PC v povedeném portu, který Honza Slavík ohodnotil devítkou a slovy: „Kéž by po technické stránce takhle vypadaly všechny porty her na PC. Ragnarök na počítači běží skvěle, nepadá, nabízí veškerý obsah, který původní hra obdržela po vydání, a přináší pár malých, ale příjemných novinek. Palec nahoru.“