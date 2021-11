Sony má nový patent, kterým mobil promění v ovladač k PlayStationu

30. 11. 2021 13:42 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Japonská divize Sony Interactive Entertainment si tento týden zaregistrovala nový patent na ovladač připomínající DualShock 4, ovšem s jednou podstatnou změnou: Namísto dotykové plošky uprostřed je v něm prostor na vložení mobilního telefonu. Nápadně tím připomíná zařízení Backbone One, které se těší popularitě hráčů na iPhonech, vzdáleně pak Nintendo Switch nebo Steam Deck. O patentu jako první informoval server VGC.

zdroj: Sony

Ovladač by kromě joysticků a tlačítek měl disponovat také gyroskopickými funkcemi, hry by tak měly jít ovládat také nakláněním zařízení. Potenciálně byste v budoucnu prostřednictvím mobilu mohli takto hrát hry z konzole skrz funkci Remote Play, případně by se Sony mohla po vzoru ostatních technologických gigantů vrhnout na cloudové streamování.

I stávající ovladače k PlayStationu jsou s mobily kompatibilní díky Bluetooth. Šéf SIE Jim Ryan se nedávno nechal slyšet, že by firma do mobilního hraní chtěla víc šlápnout, letos v říjnu pak najal bývalého hlavního správce obsahu Apple Arcade, Nicolu Sebastianiho, aby vedl tým pověřený převedením nejoblíbenějších herních značek na mobilní platformy.

První vlaštovka by se na Androidu a iOS měla objevit do března 2022, a to v podobě závodů WipEout Rush se speciálním karetním systémem, singleplayerovou kampaní a více než šedesátkou vozítek známých z předchozích her série.