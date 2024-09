Sony dnes v noci na State of Play ukáže přes 20 chystaných her

24. 9. 2024 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sony za dva dny spouští předobjednávky chystané konzole PlayStation 5 Pro, a jak jinak jí do začátku pomoct než příslibem her, které na ní budou vypadat vůbec nejlíp? Dnes v noci nás tak čeká další ze streamů State of Play, na YouTube a Twitchi půlhodinové vysílání začíná přesně o půlnoci a ukáže se během něj přes 20 nadcházejících her pro PlayStation 5 a PS VR2.

Pravděpodobně se můžete těšit na remaster Horizon Zero Dawn od Guerrilla Games, o kterém se dlouho spekulovalo a minulý týden obdržel hodnocení od ratingové agentury ESRB, což napovídá blízkému oznámení. Drby naznačují, že by se remasteru mohlo dočkat také Days Gone.

Bláznivější spekulace z 4chanu pak dokonce slibují druhý díl Ghost of Tsushima či remake Final Fantasy IX – ale i vzhledem k absenci titulů pro PS VR2 je tento seznam spíše z říše vlhkých snů.

Pokud se ale budeme držet při zemi, své místo si ve State of Play pravděpodobně vydobude hned několik her ze zhruba padesátky, které by na PS5 Pro v listopadu měly vypadat výrazně lépe než na původním PlayStationu 5. I vzhledem ke spíše vlažnějším reakcím na oznámení silnější verze konzole, která si svou nebývale vysokou cenovku teprve bude muset obhájit.