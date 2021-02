Solar Ash Kingdom zkracuje název a ukazuje záběry z hraní

28. 2. 2021 11:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nová akční hra od tvůrců Hyper Light Drifter, studia Heart Machine zakladatele Alexe Prestona, se i se svou výraznou estetikou hýřící neonovými barvami představila v roce 2019 ještě jako Solar Ash Kingdom. Toho posledního slůvka se nicméně tvůrci zbavili.

Jak vysvětluje nový trailer ze State of Play, Solar Ash je vizí Heart Machine pro plošinovku budoucnosti. Přechod z 2D prostředí jejich minulé hry do 3D byl prý náročný, ale studio má z nového projektu dobrý pocit. Hlavní hrdinka Rei v něm musí zachránit svůj svět před Prázdnotou – obří černou dírou, která polyká celé dimenze. Vědomí prostoru, pocit z pohybu, plynulost soubojů i to, že v bitvách s obřími bestiemi jde o všechno, má být dohromady velmi unikátním zážitkem.

Já jsem se ovšem při sledování traileru nemohla ubránit především pocitu, že se Solar Ash snad s výjimkou barevné palety podobá nedávnému The Pathless až běda. Především právě stylem pohybu a možnosti zrychlování díky správnému načasování, částečně stylizací s jednoduchými texturami a obecně hratelností včetně soubojů s velkými bossy. Na druhou stranu, pokud vás tohle všechno baví, můžete mít radost, že se dočkáte další příbuzné hry z žánru explorativních adventur v trochu zářivějších barvách.

S The Pathless hra sdílí i vydavatelství sdružující nezávislé tvůrce, Annapurna Interactive. Pod jeho křídly má Solar Ash vyjít v letošním roce na PC (Epic Games Store), PS4 a PS5.