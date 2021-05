SnowRunner dostane další rok nového obsahu. Zahrajete si ho i v Game Passu

19. 5. 2021 10:12 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Včerejšek byl pro SnowRunner významným dnem. Brilantní simulace těžké techniky brodící se bahnem a sněhem se po víc než roce počítačové exkluzivity Epic Games Storu rozšířila na Steam. Zároveň si tento jedinečný zážitek můžete vyzkoušet na cestách díky verzi pro Nintendo Switch, a pokud si předplácíte Game Pass na PC či Xboxu, tak si zahrajete i tam. A aby toho na jeden den nebylo málo, dorazilo velké rozšíření New Frontiers uzavírající první rok season passu.

Ze všeho nejvíc mě zajímalo, jestli to prvním rokem skončí. Dodatečný obsah pro SnowRunnera byl skvělý a vůbec bych se nezlobil, kdyby byl na cestě další. Podobně smýšlejících hráčů je zjevně hodně, jelikož studio Saber Interactive oznamuje Year 2 Pass s dalšími čtyřmi sezónami.

Jejich názvy jsou v tuto chvíli to jediné, co o dalším dodatečném obsahu víme. Těšit se můžete na dodatky Build & Dispatch, Haul & Hustle, Compete & Conquer a nakonec velké rozšíření jako v případě prvního roku season passu.

Název Compete & Conquer upoutal mou pozornost – mohlo by jít o kompetitivní multiplayer se zabíráním území? Asi příliš bláznivá myšlenka v kontextu snowrunnerovského solitérního snažení, ale jen si něco takového zkuste se zavřenýma očima představit. Fungovat by to mohlo!

Year 2 Pass bude stát stejné peníze jako Year 1 Pass, tedy zhruba 630 korun. V jednotlivých obchodech už jde dokonce rovnou koupit a například na takovém Steamu je k dispozici balíček základní hry s oběma season passy za 19 stovek, to pokud se do SnowRunnera teprve chystáte a myslíte to s ním opravdu vážně. Datum vydání 5. sezóny ještě nebylo prozrazeno.