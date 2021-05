SnowRunner zakončí season pass velkým rozšířením New Frontiers

12. 5. 2021 14:07 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tak je to tady, season pass hry SnowRunner je u konce. Již příští úterý vyjde jeho čtvrtá a poslední sezóna a nikdo v tuto chvíli netuší, co bude dál, jestli vůbec něco. Ale nebuďme ještě pesimisté a pojďme se radši s radostí podívat na to, co nového si pro nás přichystalo studio Saber Interactive.

Čtvrtá sezóna nazvaná New Frontiers je hlavně o zbrusu nové ruské lokalitě zvané Amur Oblast, která se rozprostírá na 12 kilometrech čtverečních. Není to ale jen jedna gigantická oblast, nýbrž čtyři dílčí propojené mapy, na nichž budete mít za úkol zprovoznit opuštěnou raketovou základnu pro soukromou společnost toužící po průzkumu hvězd.

Opět budete opravovat cesty a mosty, dávat dohromady palivové potrubí, stavět domy pro zaměstnance základny a dojde samozřejmě i na konečné dopravení rakety a její následný odpal. S průzkumem nového prostředí vám pomůže dvojice čerstvých vozidel – osmikolová bestie ZiKZ 605-R a průzkumný terénní vůz Khan 317 Sentinel, viz nový trailer:

zdroj: Focus Home Interactive

Rozšíření New Frontiers obsažené v season passu a prémiové edici hry SnowRunner (která prodala už přes 2 miliony kusů) doprovází update s dalším obsahem pro všechny hráče včetně nových výzev (trials), ale najdou se tu i exkluzivní doplňky jen pro majitele season passu.

Poslední část prvního (možná i posledního, možná ne) season passu vyjde 18. května. Ve stejný den se SnowRunner po víc než roční exkluzivitě konečně dostane i na Steam a trochu překvapivě i na konzoli Switch.