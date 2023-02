Sledujte nových sedm minut z Diabla IV

23. 2. 2023 12:55 | Novinky | autor: Jan Slavík

Tvůrci z Blizzardu už delší dobu lákali na chystanou otevřenou betu Diablo IV a nedávno konečně potvrdili, že do ní žádostiví zájemci s předobjednávkou dostanou přístup mezi 17. a 19. březnem a všichni ostatní pak mezi 24. a 26. Nyní ještě dorazilo sedmiminutové video, v němž vývojáři odhalují další informace ohledně hry a jejího světa, abychom věděli, na co se vlastně přichystat. Zhlédnout ho můžete výše.

zdroj: Foto: Se svolením Activision Blizzard

Ukázka potvrzuje, co už víme delší dobu – čtvrtý díl hry, jejímž jménem máme zvykem běžně nazývat celý žánr, bude o poznání temnější než trojka. Výtka, že Diablo III bylo příliš „kreslené“, případně „veselé“, byla ke slyšení všude možně. Zdá se, že tvůrci jsou tentokrát opravdu odhodlaní vrátit se k atmosféře dvojky (a jedničky, samozřejmě) a odrazit se od jejího ponurého, gotického tónu. Však to sami opakovaně zmiňují.

Odpovídá tomu výtvarný styl prostředí, lokace vystavěné z makabrózních kulis, které nás nechají dupat po kostech a prodírat se mrtvolami, i vizuální stránka samotných soubojů, které se od pohledu drží trochu víc při zemi a neplní obrazovku ohňostroji různobarevných efektů. Na druhou stranu, pokud si vzpomínáte, upoutávky na předchozí díl se před vydáním nejevily o moc jinak, je tudíž potřeba se zdržet předčasných soudů.

Tvůrci v novém videu představili pět zón a jejich biotopy. Každá by měla mít vlastní specifickou atmosféru, která nebude znázorněná jen skrze výtvarný styl, ale také drobnými detaily, místní faunou a podobně. Jedná se o pouštní zemi Kehjistan, Scosglen inspirovaný Skotskem, Fractured Peaks, při jejichž tvorbě se tvůrci zhlédli v krajině Karpat, hornatou pustinu Dry Steppes (říkal tu někdo Lut Gholein?) a jižní mokřady Hawezar.

zdroj: Blizzard

Tvůrci prý věnovali pozornost tomu, aby přechody mezi jednotlivými biotopy dávaly geologický smysl. Což znamená, že nemáme čekat jasnou linii, která dá najevo, že, aha, tady končí poušť a začíná vrchovina. Ne, jedna krajina se plynule přelije do druhé tak, jak to vypadá ve skutečnosti. Horský sníh bude při sestupu do nižších nadmořských výšek tát, změní se v řeky, vodopády a nádrže, které pak zavodňují bažiny. Například.

Vývojáři dále zmiňují, že upravili celou řadu nepřátel tak, aby působili nebezpečněji, temněji a strašidelněji. Konkrétně ukázali démony Fallen, kteří, pravda, konečně opravdu vypadají jako zplozenci pekel, a ne jako něco, po čem má jeden chuť hodit Pokéballem.

To samozřejmě není všechno, palcáty a sekery dopadnou na hlavy starých známých kozlích démonů, nemrtvých, duchů, pavouků a také třeba zcela nových hadích hnusáků Nengari. Stvůry budou spolupracovat a různě se vzájemně podporovat, což by mělo zaručit, že bitvy nebudou nikdy úplně stejné.

Svět jako takový by měl být plný různých aktivit, kvůli nimž bude stát za to ho prozkoumávat. Můžete narazit na bosse, postranní úkol, ať už nějaký kratší, či naopak delší, příběhový, čímž se tvůrci snaží o rozmanitost herního tempa. Nebo kobku plnou pokladů, državu pekelných sil, kterou lze osvobodit a pak využívat, různé eventy a podobně. A prý se podíváme dokonce přímo do lokací, které byly k vidění v renderovaných upoutávkách. Včetně svatyně, kde se do světa vrátila Lilith.

Inu, špatně to rozhodně nevypadá. O výsledku se budeme moci přesvědčit již relativně brzy, Diablo IV vychází 6. června na počítače i konzole.