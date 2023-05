Skywind stále žije, předvádí dvacet minut z hraní

3. 5. 2023 10:40 | Novinky | autor: Jan Slavík

Když kdysi před lety skupinka nadšenců oznámila, že hodlá portovat celý Morrowind do enginu Skyrimu ve formě modu, a později si za cíl vytyčila dokonce kompletní remake milované klasiky, možná si od vás také vysloužila jen úšklebek. Nebylo by divu, podobně ambiciózní amatérské projekty jen velmi zřídka doputují až ke zdárnému konci.

Existuje ale jistá možnost, že zrovna v tomto případě jsme s despektem byli vedle, protože od oznámení už uplynulo jedenáct let a práce nejenže nepolevuje, na průběžné výsledky je dokonce radost pohledět. Platí to i o čerstvě uvolněném videu u příležitosti 21. narozenin Morrowindu, které předvádí kompletní průchod questem Necromancer in Mawia. Zhlédnout ho můžete výše.

Člověk vlastně ani neví, co pochválit dřív. Zda podmanivé ozvučení, nově namluvené dialogy, maniakální péči věnovanou od píky znovu vybudovaným assetům, fantasticky věrným a velmi pohledným prostředím, do nichž ale moddeři vetkali i své vlastní nápady, či úplně novým funkcím, které jsou do hry implementovány tak elegantně, že se člověk musí dlouze zamyslet, aby mu došlo, že něco podobného v originálu vlastně nebylo.

Asi největší poklona, jakou lze dílu vyseknout, je ta, že Skywind opravdu vypadá jako jakási idealizovaná podoba Morrowindu. Jinými slovy vypadá zhruba jako Morrowind, jak si ho vybavíme, když na starou lásku přijde řeč. Ale když se pak podíváte na nějaké skutečné obrázky, může být realita docela šokující.

Moddeři ze skupiny The Elder Scrolls Renewal Project tak de facto mění sen ve skutečnost a dávají duši nostalgické vzpomínce. A mě nepřestává fascinovat, že to už jedenáct let dělají úplně zadarmo - přitom talent k tvorbě něčeho vlastního by bezesporu měli. Pravá vášeň zřejmě překoná i mamon.

Pokud podobným nadšením pro Morrowind planete také, můžete se přidat – skupina jako obvykle nezapomíná dodat, že se jedná o čistě dobrovolnou práci a že uplatnění najde pro zájemce s jakýmikoliv dovednostmi a na jakékoliv úrovni.