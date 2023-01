Oblivion v enginu Skyrimu dostává datum vydání. Podívejte se na trailer

16. 1. 2023 14:10 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ambiciózní mod Skyblivion je v závěrečné fázi vývoje. Ohlášení data vydání za dva roky se sice může stále jevit jako příliš dlouhá doba, je ale nutné poznamenat, že na hře dělají dobrovolníci už přes deset let. Projekt začal krátce po vydání The Elder Scrolls V: Skyrim a nedává si za cíl nic menšího než předělat celý předchozí díl Oblivion v o generaci novějším enginu. To zahrnuje veškeré questy, zbraně, zbroj, lokace i NPC.

Výše se můžete podívat na oficiální trailer. V něm jistě poznáte Imperiální město, brány Oblivionu do daedrických plání nebo horské město Bruma. Přestože celý projekt běží na enginu, který je více než dekádu starý, Skyblivion vypadá nadmíru lákavě a i z těch několika málo záběrů jde vidět obrovská porce práce, kterou vývojáři do modu vložili, i několik nových prvků, které byste v původní hře hledali marně a pocházejí z novějšího dílu.

zdroj: Vlastní foto autora

Vývojáři slibují, že modifikace vyjde bezplatně do roku 2025, čili s největší pravděpodobností ještě před šestým dílem The Elder Scrolls. Tým za Skyblivionem stále hledá dobrovolníky, především programátory a 3D grafiky a grafičky.

Pro hraní budete potřebovat originální kopii obou her, tedy Oblivion i Skyrim se všemi DLC. Mod vyjde pouze na PC.