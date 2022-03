Skyblivion po deseti letech vývoje vypadá skvěle – ale stále není hotový

28. 3. 2022 14:16 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Totální konverze The Elder Scrolls IV: Oblivion do prostředí novějšího Skyrimu je ve vývoji už deset let. Svému dokončení se Skyblivion blíží pomalu, ale vcelku jistě, byť šikovných lidí ochotných přiložit ruku k dílu u takto rozmáchlých a dlouhých projektů není nikdy dost.

Čtvrthodinové video z hraní, které tvůrci před víkendem zveřejnili, je tak nejen zprávou o pokroku, ale také náborovou kampaní pro moddery ochotné podílet se na Skyblivionu zcela zdarma – snad jen za nějakou tu slávu a zkušenosti. Týmu se hodí grafici a grafičky se znalostí 2D a 3D, skriptérky a skriptéři ochotní se poprat s questy i kodéři a kodérky. Jestliže máte chuť se do projektu zapojit, můžete vyplnit formulář na jeho webu.

Pokud modderskými schopnostmi nedisponujete, můžete se alespoň pokochat tím, co už autoři Skyblivionu zvládli z Oblivionu převést do modernější podoby. Třeba skoro celé město Bruma, oblečení pro NPC, daedrické zbraně a tak dále. Ve videu samozřejmě zahlédnete i prvky v různých fázích rozpracovanosti, ale s tím se u megalomanských modů tak nějak počítá.

The Elder Scrolls Renewal: Skyblivion ani po deseti letech vývoje stále nemá stanovené aspoň předběžné datum vydání. Po dokončení bude k dispozici zdarma. Vývoj projektu můžete v mezičase sledovat na příslušném webu.