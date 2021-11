Skvělá série SteamWorld se přesouvá do 3D s kovbojkou Headhunter

11. 11. 2021 14:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Krásné univerzum SteamWorld plné nejrůznějších skvělých her se bude rozrůstat. Už jsem v to ani nedoufal, když jeho tvůrci ze studia Image & Form oznámili hru The Gunk, která nesdílí grafickou stylizaci světa SteamWorld ani jeho reálie. Ale tato průzkumnická adventura konečně dostává datum vydání připadající na 16. prosinec, a vývojáři už tak nemusejí tajit, že se s dalším projektem vracejí do milovaného SteamWorldu.

Pátou hrou v pořadí se stává SteamWorld Headhunter, a přestože je od pohledu patrné, do jaké rodinky patří, půjde o první hru série, která nebude jen dvojdimenzionální. V plnohodnotném 3Dčku se vydáte na mechanický Divoký západ, kterému nebudou chybět duely robotů.

Půjde o akční adventuru, na kterou budete nahlížet z pohledu třetí osoby a kterou absolvujete s kamarádem či kamarádkou v kooperaci. Příběhově bude přímo navazovat na nejlepší hru série – SteamWorld Dig 2. Z dostupných materiálů je patrné, že jeden z hráčů bude moct druhému krýt záda štítem, zatímco kolega se postará o nepřátele dvěma bambitkami.

Rovněž to vypadá, že si osedláte železné oře a budete se nahánět s tím železným ořem, tedy vlakem, který jako by sem zabloudil od orků z Warhammeru. A teď to nejdůležitější – SteamWorld Headhunter bude podle všeho stát na vystřelovacích hlavách.

Jak ukazuje trailer, hlavy robotů nejsou s jejich těly pevně spojené, ale mají své vlastní nožičky a pravděpodobně nejsou vůbec bezmocné. Ostatně i obrázek s vlakem ukazuje, jak si jeden z hráčů uhánějící na koni se svou hlavou odskočí na vlak a troufá si na obrovitého mecha.

SteamWorld Headhunter v tuto chvíli nedostává ani předběžné datum vydání a nedozvídáme se, na jakých vyjde platformách. Sérii SteamWorld momentálně tvoří čtveřice her – SteamWorld Dig a SteamWorld Dig 2, výborné kopáčské plošinovky, SteamWorld Heist, skvělá přestřelková 2D tahovka, a SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, ne až tak povedená variace na Slay the Spire.