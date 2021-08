Tvůrci báječné série SteamWorld představili akční sci-fi adventuru The Gunk

25. 8. 2021 15:39 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Image & Form si udělalo skvělé jméno sérií her ze světa SteamWorld, v němž Dig zastupuje dolovací plošinovku, Heist tahovou střílečku a Quest karetní RPG. Další hra tohoto studia ale nemá se skvělým světem SteamWorld nic společného.

The Gunk je akční adventura zasazená do mimozemských světů, která vyměňuje dosavadní umělecký styl studia za docela obyčejné 3Dčko. Ostatně, on i ten popis hry není nijak zvlášť zajímavý – objevuj, sbírej, vyráběj a přežij! Kde jsme to už jenom slyšeli?

Ale třeba nám hratelnost The Gunk ještě vytře zrak. Hra vyjde letos v prosinci na počítačích, Xboxu One a Xboxu Series X|S, přičemž nebude chybět v Game Passu.

zdroj: Xbox