Skull and Bones vyvolalo nenadálý zájem o Assassin's Creed IV: Black Flag

28. 2. 2024 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Když nové hry nestojí za moc, vždycky tu pro nás jsou staré dobré klasiky, ke kterým se můžeme kdykoliv vrátit. Svědčí o tom i nenadálý zájem o Assassin's Creed IV: Black Flag z roku 2013, ke kterému po vydání Skull and Bones usedá třikrát víc lidí než před ním. Alespoň podle údajů z databáze SteamDB – dá se předpokládat, že podstatná část hráčské základny je u akční adventury aktivní spíše na konzolích, stejně jako v dedikovaném launcheru Ubisoftu.

Za poslední den hrálo v jeden moment Black Flag na Steamu až 2 700 lidí, což na jedenáct let starou singleplayerovou záležitost rozhodně není málo. V neděli se počitadlo vyšplhalo dokonce ještě výš, konkrétně na 3 594 Edwardů Kenwayů najednou.

O nenadálý zájem se patrně nepostaraly jen vzpomínky, ale nejspíš i finanční stránka věci. Zatímco Skull and Bones na moře vyplulo s cenovkou převyšující dva tisíce korun, Black Flag se momentálně na Steamu prodává v příjemné 70% slevě za zhruba tři stovky. Navíc v některých ohledech napodobuje pirátské dobrodružství o poznání lépe než nový simulátor lodí.

Podobná situace nastala minulý týden v případě Suicide Squad: Kill the Justice League a předchozích her studia Rocksteady ze série Batman Arkham. Konstelace slevové akce a nevalných kvalit čerstvého titulu se postarala o kuriózní stav, kdy se devět a více let starým singleplayerovým kouskům oddávalo víc lidí než kooperativní novince.

Podle Toma Hendersona ze serveru Insider Gaming si Skull and Bones ještě nevyzkoušel ani milion hráčů a hráček – ke 22. únoru se prý do slaných vod vydalo na 850 tisíc odvážlivců, do kterých se ale počítají i ti, kteří si jen vyzkoušeli bezplatnou osmihodinovou zkušební verzi. A podle nejmenovaného zdroje z Ubisoftu si je tým údajně dobře vědomý toho, že jde o hru, která by měla stát nejvýš třicet, čtyřicet dolarů. Ne že by o tom vývojáři rozhodovali.

zdroj: vlastní video redakce

Henderson navíc tvrdí, že Ubisoft pod kódovým označením Obsidian vyvíjí plnohodnotný remake Assassin's Creed IV: Black Flag. Oznámený sice oficiálně není, ale aspoň teď Ubisoft může tušit, že s ním zřejmě neprohloupí.