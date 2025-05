Skákačová legenda Rayman se vrátí ve velkém stylu. Ubisoft pracuje na AAA hře

22. 5. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ubisoft oficiálně zahájil vývoj nové AAA hry s Raymanem. Po loňské „fázi zkoumání“ dostává devadesátkový skákačkový hrdina další šanci zazářit – tentokrát v plnohodnotné produkci pod vedením týmů z Ubisoft Montpellier a Ubisoft Milan.

Loni v říjnu Ubisoft potvrdil, že se k Raymanovi vrací. Tehdy menší tým zkoumal, jak by v rámci projektu s krycím jménem Steambot mohl polozapomenutou značku vrátit zpátky na scénu. Do příprav se zapojili i vývojáři z rozpuštěného týmu pracujícího na Prince of Persia: The Lost Crown, ale také Raymanův původní autor Michel Ancel v roli konzultanta.

Teď už je ale jasné, že projekt pokročil do další etapy. Ubisoft Milan totiž aktuálně hledá 3D animátora pro „prestižní AAA titul ze série Rayman“. Současně studio poptává i seniorního herního designéra nebo osvětlovače, opět se zmínkami o veselém plošinovkovém hrdinovi. Vše nasvědčuje tomu, že oba náborové inzeráty se týkají stejného, dosud neoznámeného titulu.

Raymanova budoucnost se tak ocitá v rukou zkušených studií, která mají na kontě tituly jako Rayman Origins, Rayman Legends, Valiant Hearts, Mario + Rabbids nebo zmiňovaný Prince of Persia: The Lost Crown.

Na vývoji se v rané fázi podílel i původní tvůrce Raymana Michel Ancel, který však v roce 2020 opustil Ubisoft po obviněních z toxického chování vůči kolegům. U projektu měl figurovat jako konzultant, u zbytku týmu ale jeho účast podle některých zpráv vyvolala určité obavy. Aktuálně není jasné, zda se Ancel na nové hře s Raymanem nějakým způsobem podílí.

Plánovaný návrat Raymana přichází v době, kdy Ubisoft prochází složitým obdobím. Po sérii propouštění, zrušených projektů a poklesu hodnoty akcií oznámil vydavatel letos vznik nové divize ve spojení s čínským Tencentem, která se bude věnovat třem klíčovým značkám: Assassin’s Creed, Rainbow Six a Far Cry. Mateřský Ubisoft se chce naproti tomu soustředit na rozvoj svých ikonických franšíz, kam Rayman bezesporu patří.