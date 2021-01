Sherlock Holmes: Chapter One bude dlouhá a svobodná detektivka

22. 1. 2021 11:59 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Frogwares si letos vyzkouší, jaké to je, vydávat hru bez vydavatele za zády. Nabízí se srovnání jejich vlastní svobody se svobodou v chystané hře Sherlock Holmes: Chapter One, na což částečně odpovídá nové video reagující na nejčastější dotazy.

Nové detektivní dobrodružství vás nevpustí do otevřeného světa středomořského ostrova okamžitě, ale nejprve vás uvede do děje prvním z pěti velkých, vzájemně propojených hlavních úkolů. Poté už si ale můžete sami diktovat, jakému případu se budete chtít momentálně věnovat.

Ten hlavní sleduje vyšetřování smrti Sherlockovy matky a jeho dohrání by vám mělo zabrat mezi 12 a 15 hodinami. Zároveň se můžete věnovat víc než 30 vedlejším misím či případům, z nichž některé prý dosahují velikosti těch hlavních a v nichž budete vyšetřovat jiné podivnosti související s místními občany. Pokud budete chtít vyzobat vše, počítejte s minimálně 40 investovanými hodinami.

Na vašich volbách by mělo záležet na každém kroku, protože nejen celá hra má několik možných konců, ale to samé platí i pro všechny hlavní mise a většinu těch vedlejších. Půjde obvinit nevinného, po čemž nenásleduje restart, ale adekvátní pokračování příběhu.

zdroj: Frogwares

Sherlock se do bojových situací dostane jen výjimečně a pouze tehdy, kdy to bude příběhově dávat smysl, takže asi nepůjde jen tak „z legrace“ vystřílet celý ostrov. Co se obleků týče, tak ty mohou mít čistě kosmetický účel, ale také vám pomohou lépe zapadnout mezi konkrétní sociální skupiny, dostanou vás na nedostupná místa, a dokonce přijde ke slovu make-up, když budete potřebovat změnit svůj věk.

Tvůrci se ještě krátce zmínili o vaší rodinné vile, kterou si postupně zabydlíte. Nábytek a různé vybavení, stejně jako obleky, si můžete zakoupit v obchodě nebo je najdete ve světě či jimi budete po zásluze odměněni.

Poslední novou informací je první příležitost poslechnout si dabing dvou hlavních aktérů. Sherlocka Holmese dabuje Alex Jordan, jehož hlas patří stejné postavě z předchozí hry série Sherlock Holmes: The Devil's Daughter. Zároveň jste ho mohli slyšet v Trine 4: The Nightmare Prince, uslyšíte ho ve Warhammeru 40,000: Darktide a to jeho skřeky, vzdychání a další zvuky vycházejí z hratelné postavy v Demon’s Souls.

Sherlockova parťáka Jona dabuje Wil Coban, který propůjčil svůj hlas několika vedlejším postavám hry Horizon Zero Dawn a zahrál si například v bijáku Král Artuš: Legenda o meči.

Sherlock Holmes: Chapter One by měl vyjít letos na PC, PlayStationu 4 a 5 a Xboxu One a Series X/S.