Servery Dark Souls III mají po měsíci fungování znovu potíže

Multiplayerové servery Dark Souls 3 se po půlroční pauze ani nestačily znovu zahřát a jsou opět mimo provoz. Běžely přitom pouhý měsíc, předtím je společnost Bandai Namco krátce před vydáním Elden Ring vypnula z bezpečnostních důvodů. Nyní se situace opakuje.

Problémy se servery Dark Souls započaly letos v lednu, kdy vydavatelská společnost dle vlastního vyjádření čelila vážné bezpečnostní hrozbě, a tak přikročila k dočasnému vypnutí, než se situace vyřeší a dojde k implementaci bezpečnostních záplat. Multiplayer Dark Souls III se nakonec vrátil k životu až v srpnu, bohužel ne na dlouho.

Bandai Namco na svém oficiálním účtu na Twitteru přiznává, že při online hraní Dark Souls III dochází na Steamu k problémům. Důvod zatím není známý, společnost záležitost nicméně řeší a slibuje, že jen co to bude možné, přispěchá s podrobnějšími informacemi a snad i s opravou. Pokud jste se ale těšili na trochu toho PvP za katedrálou v Irithyllu, budete si muset počkat.

At this time, there is a confirmed issue with DARK SOULS III online play via the Steam platform.



We are investigating the source of the problem and will inform you as soon as more details become available.



Thank you for your patience. #DarkSouls