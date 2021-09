Série LittleBigPlanet přijde o multiplayerovou složku. Tvůrci vypínají servery

14. 9. 2021 15:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Legendární tvořivá série LittleBigPlanet dostává nečekanou ránu. Její tvůrci ze studia Media Molecule přišli se smutným oznámením, že se chystají vypnout servery celé trilogie. Přežije jen jedna hra na jediné platformě, zbytek přijde o onlinovou složku – a tedy samotné jádro celého zážitku, jímž je sdílení uživateli vytvořených úrovní.

K vypnutí serverů dojde u her LittleBigPlanet, LittleBigPlanet 2, LittleBigPlanet 3 a LittleBigPlanet PS Vita. Tvůrci neprozradili datum, kdy k vypnutí dojde (možná k němu dokonce již došlo), ale aspoň upřesnili, proč tomu tak musí být.

„V konečném důsledku je to nejlepší způsob, jak můžeme ochránit naši komunitu a zajistit, aby naše online prostředí zůstalo bezpečné,“ stojí v prohlášení na Twitteru. Tvůrci tím pravděpodobně naráží na DDoS útoky a toxické diskuze, které sérii v posledních měsících a letech tíží.

An update on the LittleBigPlanet server and online services: pic.twitter.com/vUrvHcZvIs — Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) September 13, 2021

Pro jednotlivé hry je to velká rána, jelikož přijdou o značnou část obsahu vytvořeného samotnou komunitou, i když lokální kooperaci a singleplayer vypnutí serverů neovlivní. Je ale otázka, zda tyto hry ještě vůbec někdo hraje a kolik hráčů uroní slzu.

V každém případě se jedné z her vypnutí serverů vyhne, a to konkrétně LittleBigPlanet 3 na platformě PlayStation 4. Vývojáři v jejím případě vydali update 1.27, který zprovozňuje online složku a vrací do hry přes 10 milionů úrovní vytvořených komunitou. Pokud tedy chcete v hraní pokračovat a využívat výhod komunitní tvorby, musíte přesedlat na LBP3 a na PlayStation 4.

První díl hlavní série vyšel v roce 2008. Poslední, tedy třetí, v roce 2014. Tím ale sága vyloženě neskončila. Její hlavní protagonista Sackboy se objevil loni ve vlastním dobrodružství Sackboy: A Big Adventure, jedné z launchových her PlayStationu 5.