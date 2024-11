Seriálový Mass Effect píše scenárista Rychle a zběsile… Ale to ještě neznamená průšvih

8. 11. 2024 12:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Všichni se těšíme na seriálovou verzi Mass Effect, a kdo se netěší, musel v sobě jen zadusit poslední jiskřičky optimismu. Což by bylo pochopitelné, protože jsme o seriálu slyšeli naposled před třemi lety. To ovšem změnil včerejší svátek série, den N7, kdy Amazon oficiálně odhalil, že na seriálu skutečně začíná pořádně pracovat. Scénáře se ujme Daniel Casey, u kterého všichni zmíní, že dělal scénář k Rychle a zběsile 9, což v člověku okamžitě vyvolá alergickou reakci. Ne že by výplachová přepálená akce s Vinem Dieselem neměla určité kouzlo, ale k Mass Effectu tenhle styl moc nesedí.

Než ale začnete propadat panice, je třeba rozklíčovat co a kdo vlastně na seriálovém Mass Effectu dělá a co vlastně psal sám Casey. Ten je sice podepsaný pod zmíněnou automoto-helikoptéro-cokoliv akcí, nicméně společně s režisérem Justinem Linem, který mu notně přepisoval. Což ostatně platí o většině scénářů: Nepřežijí střet s režisérskou vizí a to, co vidíte na plátně, nemusí mít s původním textem mnoho společného. Ostatně, o tom je i kultovní český Trhák.

Daniel Casey je mladý filmař (zkusil si všemožné role od kameramana přes střihače, režiséra až po scenáristu), který podle všeho má opravdu rád sci-fi. Rychle a zběsile je vskutku jeho největší zářez, ale z hlediska potenciální kvality snad bude víc vypovídající fakt, že patří mezi trojici lidí podepsaných pod skvělým psychologickým sci-fi Ulice Cloverfield 10. Tedy, přímo podepsaný v titulcích není, ale dělal na něm – doslova přepisoval celý snímek do finální podoby.

Očekávání vám může zpražit další větší snímek, na kterém dělal, Kin: Vražedná zbraň, ale řekněme, že tohle sci-fi natáčené bratry Bakerovými bylo odsouzené k neúspěchu už ve chvíli, kdy ho začali natáčet bratři Bakerové. Ve skutečnosti bude asi Caseyho prubířským kamenem chystaná adaptace komiksu Kill or Be Killed, kterou točí Chad Strahelski (sága John Wick), a až právě Mass Effect.

U něj je důležitější fakt, že na něm pracuje produkční skupina Cedar Tree, která jej chystá pod hlavičkou Amazon MGM. Důležitější je právě to první jméno, protože horování nad tím, co Amazon pokazil (Prsteny moci) a jak teď už bude produkovat jen špatné věci, je nesmyslné, protože produkce Amazonu je obrovský svět, kde o kvalitách rozhodují právě jednotlivé produkční skupiny.

Cedar Tree v rámci Mass Effectu představuje dvojice producentů Karim Zeik a Ari Arad, které doplnil Michael Gamble z Electronic Arts, pod kterého sci-fi série v rámci managementu spadá. Tah s užší spoluprací s herním producentem se osvědčil už u seriálového Falloutu a tady je cíl zřejmě podobný. Plus chce mít EA logicky dohled.

Karim Zeik je potom prototypem moderního producenta popkulturních kousků, kdy stojí za linií Hell’s Kitchen pod Marvelem, tedy seriály Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage a menšími, netradičnějšími kousky Punisher a Legion.

Otazník visí nad jménem Ariho Arada, které ve své exkluzivní novince uvedl server Variety. Problém je v tom, že aktuálně není jasné, zda myslí legendárního producenta Aviho Arada, který má na kontě v poslední době spoustu průšvihů jako Borderlands, Kraven, Venom (kasovní trhák, kvality dle mého skromného názoru tristní) a Ghost in the Shell, anebo jeho syna Ariho Arada, který s ním na mnohých z těchto snímků nevalné kvality spolupracoval. S vedením produkce bez otcova dozoru ale příliš zkušeností nemá.

Avi Arad se měl navíc před lety coby producent podílet na filmu podle Mass Effectu, který nicméně nikdy nevznikl a ve snahách o adaptaci ho nahradil právě propíraný seriál. Tady se ovšem hodí také dodat, že Arad starší je v tuto chvíli už spíš muž, který dává pokyny, kam přitečou peníze, ale neřídí každodenní chod natáčení. Tahle role patrně připadne Zeikovi.

Kdy seriálový Mass Effect vyjde, zatím nejde ani odhadovat, ale několik let si na něj ještě rozhodně počkáme.