Seriál podle The Elder Scrolls? Bethesda ho navzdory úspěchu Falloutu zatím vylučuje

12. 4. 2024 16:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Fallout se zatím sice nejeví jako absolutní kritický i komerční hit, jako tomu bylo v případě seriálu The Last of Us, ale pořád jde o velice povedený seriál a jednu z nejlepších adaptací známé hry. Automaticky by se tak nabízela otázka, kdy se dočkáme seriálu podle ještě známějšího a úspěšnějšího The Elder Scrolls, které má taktéž pod palcem Bethesda. A zatím se zdá, že se seriál na motivy fantasy RPG jen tak natáčet nebude - pokud vůbec.

V rozhovoru pro IGN na losangeleské premiéře Falloutu vyjádřil šéf Bethesdy Todd Howard svou dlouhodobou neochotu adaptovat hry do jiných formátů. Tento postoj se prý stále týká i série The Elder Scrolls. „Všichni se mě ptají na Elder Scrolls a já pořád říkám ne,“ prohlásil Howard a zdůraznil svůj opatrný přístup k adaptacím mimo aktuální Fallout.

Howardova výhrada nicméně přichází v návaznosti na pozitivní přijetí seriálu Fallout, která představuje první úspěšný krok společnosti Bethesda v oblasti videoherních adaptací. Kritici první sérii chválí, IGN jí dalo 9/10 a označilo ji za „jednu z nejlepších videoherních adaptací, které kdy vznikly“. Seriál se líbí i nám, jak se ostatně můžete dočíst v samostatném článku.

Todd Howard nicméně jakékoliv spekulace sestřelil, když právě pro IGN jasně řekl, že v souvislosti s The Elder Scrolls se na ničem nepracuje a že když za ním zase někdo přijde s návrhem natočit film nebo seriál, velmi pravděpodobně dotyčného odmítne.

Úspěšná adaptace Falloutu vzešla z Howardovy spolupráce s Jonathanem Nolanem, známým svou prací na Temném rytíři a Westworldu. Howard zpočátku s uvedením Falloutu na televizní obrazovky váhal a zdrženlivý postoj zastával více než deset let. Spolupráce s Nolanem, který sdílel podobnou tvůrčí vizi projektu, byla klíčovým faktorem pro to, aby se věci rozhýbaly.

zdroj: Amazon

A tak zatímco seriálový Fallout se dočká i druhé sezóny, kterou už Amazon stihl oznámit, na seriálový či filmový The Elder Scrolls si budeme muset ještě počkat, pokud se tedy vůbec někdy dočkáme. Hlavně abychom se dočkali toho herního. Za připomenutí stojí, že Howard oznámil The Elder Scrolls VI už v roce 2018 a nevím jak vy, ale já bych si na vydání hry dřív než na desetileté výročí jejího oznámení zatím pořád ještě nevsadil.