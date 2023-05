Šéf Xboxu: „Nežijeme ve světě, kde Starfield donutí lidi prodat PS5.“

5. 5. 2023 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Šef Microsoftí divize Xbox, Phil Spencer, se v rozhovoru pro Kinda Funny Xcast vyjádřil k aktuální situaci na konzolovém trhu a místu, které v něm zaujímá Xbox. A byť musím pochválit pokoru a přiznání některých pochybení, fanoušci, jež do zelené konzole investovali, nejspíš potěšeni nebudou. Vypadá to totiž, že Spencer tak trochu hází flintu do žita, přijímá svou porážku a o nějakém druhém dechu nebo skvělých exkluzivních hrách, si můžeme nechat jenom zdát.

„Nejsme v pozici, kdy chceme a můžeme prodat více konzolí než Sony a Nintendo. Naše vize je taková, že když investujete do konzole, měli byste se cítit jako občané první kategorie a měla by to být úžasná zkušenost. Jenže když je realita taková, že jste třetí ze tří a první dva hráči jsou natolik silní a dělají byznys natolik tvrdě, je těžké, aby tou konzolí byl Xbox,“ říká upřímně šéf Xboxu Phil Spencer.

Určitě myslíte na to samé, co my a co se neustále opakuje už od generace Xbox One a na co jste si u nás mohli přečíst už celou řadu komentářů: „Kdybyste dělali ty velké, pěkné a exkluzivní hry, byla by situace jiná.“ Podle Spencera ale situace není tak jednoduchá a hlavně ukousnutí většího podílu na konzolovém trhu v Microsoftu tak trochu prospali.

„Není pravda, že bychom viděli dramatickou změnu v podílu na konzolovém trhu, kdybychom dělali úžasné hry. Prohráli jsme snad nejhorší možnou generaci –⁠ Xboxu One, kde si každý uživatel konzolí vybudoval digitální knihovnu svých her, a to se projevuje i dnes. Drtivá většina lidí, kteří zavítají do obchodu si koupit konzoli, jsou totiž už členy jednoho ze tří ekosystémů a jejich digitálních knihoven,“ vysvětluje Spencer a jedním dechem dodává, že další generační konzolové závody už nezačínají ze stejného výchozího bodu, ale navazují na úspěchy předchozích iterací. Zkrátka, že si tak trochu nechali ujet vlak.

„Nejsme ve světě, ve kterém Starfield bude dostávat hodnocení 11 z 10 a lidé začnou masivně prodávat své PlayStation 5. To se prostě nestane,“ říká na závěr rozhovoru šéf Xboxu.

Když už jsme u těch exkluzivních her a důvodů pro koupi té, či oné konzole. Tento týden vyšel například za velké kritiky Redfall. Veskrze nenápaditá, nudná a rozbitá kooperativní střílečka, za kterou schytává kritiku celý majetnický řetěz firem –⁠ od Microsoftu, přes Bethesdu až po vývojáře a vývojářky z Arkane. I k tomu nabízí Spencer své vysvětlení a omluvu.

„Je pro mě těžké vidět, jak zklamáváme naši komunitu a jak v nás ztrácí důvěru. Jsem zklamaný sám sebou. Vidět, jak hra vychází a jaký má kritický ohlas, určitě nebylo to, co jsme chtěli, a nám nezbývá, než si z toho vzít ponaučení a lekci, jak se zlepšit,“ nabízí sice hezkou, ale prázdnou frázi Spencer. Dodává však, že Redfall nebyl výsledek nějakého korporátního nátlaku.

„Lidé nám říkají, že máme týmy, které zvládnou určitý typ nebo žánr her, tak ať je nutíme takové hry dělat, ale já se vždycky budu bít za jejich kreativní svobodu. Když Rare chce dělat Sea of Thieves, když Obsidian chce vytvořit Grounded a Tango Hi-Fi Rush, tak musí mít kreativní platformu, která jim to umožní. Stejně jako my chceme mít různorodé portfolio her, které překvapí naše fanoušky,“ uzavírá šéf divize Xbox s tím, že Arkane bude na nápravě technického stavu Redfall dále pracovat.

Phil Spencer nabízí upřímná a pokorná slova, ale co to znamená pro budoucnost značky, pro všechny ty hry a studia, která Microsoft nakoupil? Z rozhovoru jde cítit, že Xbox možná potřebuje změnit strategii a přehodnotit cíle. Ale třeba to je jenom strategie, aby kontrolním orgánům úkazal, jaký je Microsoft vlastně chudák, a že schválení akvizice Activitision Blizzard určitě v žádném případě nevytvoří monopol. Třeba se už nějaké nové kroky a zajímavosti dozvíme na předváděčce ke Starfieldu 11. června.