Šéf vývoje série Ori se pustil do prolhaných kolegů

Ve světě videoher to nejsou jen samotní hráči, kdo umí dávat svůj nesouhlas hlasitě najevo. Čas od času přijde naštvaný či kritický příspěvek i od členů vývojářské komunity. Nedávno jsme se dočkali negativního vyjádření Phila Spencera vůči toxickému prostředí v herní komunitě, nyní si šéf Moon Studios a ředitel vývoje značky Ori Thomas Mahler vzal na paškál lži herních studií. A rozhodně se nedržel zkrátka.

V dlouhém příspěvku na fóru Resetera si vzal na paškál dlouholetý nešvar herního průmyslu, a sice nafouknuté sliby, které se nakonec neslučují s realitou. Započal sáhnutím do historie a připomenul mistra tohoto oboru Petera Molyneuxe. Ten dle Mahlerových slov místo reality vykresloval hráčům své produkty tak, jak si je sám vysnil, což bylo v pořádku do chvíle, než jste si jeho hry zakoupili a zjistili, že zdaleka nejsou tím, co Molyneux tvrdil.

Následně se opřel do šéfa Hello Games Seana Murraye kvůli zoufalému launchi No Man's Sky, který taktéž přinesl jen zlomek slíbeného obsahu. Murray se podle Mahlera doslova učil z Molyneuxovy příručky lží, rakouského vývojáře navíc nesmírně štve fakt, že po vydání několika updatů pro No Man's Sky jako by byly hříchy minulosti zapomenuty. Vyčítá to mimo jiné i pořadateli akce Game Awards Geoffu Keighleymu se slovy, že oceňování podobné hry rozhodně neprospívá růstu a zkvalitňování herního průmyslu.

Nakonec si Mahlerův hněv vysloužil i CD Projekt RED za svůj Cyberpunk 2077. I ten měl dle vývojářova názoru být jen stínem původních slibů, PR oddělení CD Projektu chyběl už jen krůček k tomu, aby začalo tvrdit, že Cyberpunk dokáže vyléčit rakovinu. Všechny trailery jsou pečlivě připraveny a sestříhány tak, aby v myslích hráčů vytvořily představu o hře, která ve finále neexistuje.

Mahler se ve svém příspěvku nezdráhá používat drsná slova, ale jejich výsledný smysl je očividný - žádá vývojáře, aby zkrátka nelhali a neslibovali něco, co nedokáží nakonec dodat. Obviňuje ostatně i herní novináře, kteří jdou dle jeho názoru studiím na ruku a neopodstatněný hype dále přiživují. Nepravdivé informace prý škodí jak hráčům, tak novinářům, tak i ostatním vývojářským studiím.

Mahlerova tvrdá, ale pravdivá slova působí v prostředí opatrného PR herních společností velmi sympaticky a upřímně. Jejich autor nicméně hned následující den na Twitteru vydal omluvný příspěvek, v němž se za ně kaje a dodává, že tímto způsobem rozhodně nevystupuje jménem Moon Studios.

Yup, I screwed up yesterday. Here's my thoughts: pic.twitter.com/4gH0KGxURA — thomasmahler (@thomasmahler) February 4, 2021

Otázkou zůstává, zda k podobnému rozhodnutí došel sám poté, co se v něm trochu uklidnily emoce, nebo jestli jej k omluvě přiměly vnější okolnosti, například zdvižený prst Microsoftu, který v rámci své divize Xbox Game Studios vydal oba díly série Ori. Právě do portfolia Microsoftu totiž patří i Molyneuxova série Fable a právě na Xbox konferenci na E3 2019 byl Cyberpunk prezentován Keanu Reevesem.