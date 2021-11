Šéf CD Projektu věří, že se na Cyberpunk 2077 bude vzpomínat v dobrém

29. 11. 2021 15:10 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

CD Projekt nadále věří v úspěch Cyberpunku 2077 v příštích letech. V rozhovoru pro polský ekonomický deník Rzeczpospolita to řekl prezident společnosti Adam Kiciński.

„Cyberpunk 2077 je největší, nejambicióznější a rozhodně nejkomplikovanější projekt v naší 27leté historii. Snažili jsme se téměř každý jeho aspekt vzít a posunout o krok dál, stejně jako jsme to udělali v případě všech dílů Zaklínače,“ prohlásil Kiciński.

Prezident firmy uznává, že vývoj hry v rámci nové značky přináší spoustu výzev a rizik. Na spoustu prvků je studio pyšné, ale samozřejmě přiznává, že ne všechno dopadlo ideálně. Kiciński zároveň doufá, že se na Cyberpunk 2077 i přes jeho neslavný launch na starší generaci konzolí bude v budoucnu vzpomínat jako na velmi dobrou hru, a věští jí příznivé dlouhodobé prodeje s tím, jak se bude zlepšovat hardware a vývojáři na oplátku budou vylepšovat celou hru.

„Na nových updatech pracujeme, stejně jako děláme na verzi pro nové konzole. Původní vydání nás v mnohém poučilo. Ale taky nás nakoplo a motivuje nás, abychom v budoucnu byli lepší,“ říká šéf firmy.

Právě bezplatný update pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S byl na podzim odsunut na příští rok. Na Steamu se Cyberpunk 2077 opět dostal do žebříčku nejprodávanějších titulů, z velké části díky 50% slevě, která trvá do 1. prosince.

Kiciński deníku Rzeczpospolita také potvrdil, že CD Projekt hodlá zůstat nezávislou společností – nechce se nechat odkoupit ani nehledá strategického investora. Nemělo by dojít ani k tomu, že by jiná firma mohla skoupit velké procento akcií a urvat si podíl tímto způsobem, jako se to v minulosti málem stalo Ubisoftu s Vivendi.

Kiciński naopak nevyloučil případné investice CD Projektu – jen v letošním roce společnost odkoupila tvůrce The Flame in the Flood, studio The Molasses Flood, a také vancouverské Digital Scapes, promptně přejmenované na CD Projekt RED Vancouver.