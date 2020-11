Season pass pro Desperados 3 završilo poslední DLC

4. 11. 2020 11:52 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Třetí Desperados trefili hřebíček na hlavičku. Legenda se vrátila ve vší parádě a stala se jednou z nejlepších her letošního roku. A jak už je dneska standardem, nezůstalo jen u základní hry, ale mohli jste si pořídit i season pass slibující ještě tři malá DLC – tři mise v rámci jednoho celku zvaného Money for the Vultures.

Zatímco první DLC Late to the Party moc chvály nesklidilo, jelikož šlo prakticky o stejnou mapu, jaká už je v základní hře a jedna mise přišla fanouškům málo, druhé DLC Five Steps Ahead si rozlohou nové lokace získalo větší sympatie.

V tomto světle má třetí a poslední rozšíření Once More With Feeling značnou nevýhodu, protože se opět vrací do již existující lokace, pevnosti banditů Eagles Nest, ve které vám pouze dá jiný cíl. Sice jde podle slov tvůrců o „fanoušky nejoblíbenější mapu“, ale vážně je recyklace obsahu tím nejlepším řešením rozšiřování tak skvělé hry?

Pokud se vám částka 5 eur za jedinou misi či 13 eur za všechny tři v season passu zdála příliš vysoká, možná vás zláká aktuální sleva na Steamu. Jak základní hru, tak season pass, první DLC a soundtrack můžete pořídit o 40 % levněji. Druhé DLC z nějakého důvodu slevu nedostalo, zatímco právě vydané třetí DLC je alespoň o pětinu levnější. Minimálně samotné Desperados 3 za těch 30 eur vážně stojí, že ano, Vašku?