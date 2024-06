Sea of Thieves dominuje stahovaným hrám na PlayStationu

17. 6. 2024 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Podle nejnovějších údajů Sony bylo Sea of Thieves, oblíbená pirátská akce od Rare, respektive Microsoftu, nejstahovanější hrou pro PlayStation 5 v květnu v Evropě i Severní Americe. Hra přitom na PS5 vyšla teprve nedávno.

Příchod Sea of Thieves na PS5 představuje další velký milník v rozšiřování záběru Microsoftu coby vydavatele. Což je role, do které se výrobce Xboxu v posledních letech a měsících staví mnohem výrazněji než kdy dřív. A vypadá to, že minimálně s pirátským dobrodružstvím se mu to na konkurenční platformě daří.

Vedle Sea of Thieves se v první dvacítce nejstahovanějších her na PS5 za daný měsíc umístily i další hry, na které jsme mohli dříve nahlížet jako na primárně Xboxové. Konkrétně Grounded a Fallout 4. Do seznamu se dostalo i Call of Duty: Modern Warfare III od Activisionu, který nyní patří Xboxu, zatímco neúnavný Minecraft nadále dominoval stahovaným hrám na PS4.

Sea of Thieves od svého uvedení na Xbox a PC přilákalo více než 40 milionů hráčů. Taková numera jsou vzhledem k tomu, že nejde o free to play titul, úctyhodná, byť těch bezplatných, časově omezených možností, jak si hru zahrát bylo taky hodně. Nemluvě o tom, že hra je samozřejmě k mání v Game Passu.

Na kompletní žebříček nejstahovanějších her na PlayStationu se můžete podívat na PlayStation Blogu.