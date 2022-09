Sci-fi verze Heroes of Might & Magic? Tak působí nová česká hra Silence of the Siren

27. 9. 2022 14:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

České studio Oxymoron Games, které má na kontě velmi povedenou, velmi chválenou a úspěšnou nemocniční strategii Project Hospital, oznámilo svůj další projekt. Je jím tahová sci-fi strategie Silence of the Siren, která nápadně připomíná legendární sérii Heroes of Might & Magic či nedávnou výtečnou variaci Songs of Conquest.

V Silence of the Siren se zhostíte jedné z mimozemských frakcí a utkáte se s ostatními druhy o nadvládu nad sluneční soustavou Sirény. Jak je patrné z prvního traileru se záběry z hraní, hra se podobně jako zmíněné Heroes of Might & Magic zjevně dělí na dvě dílčí části.

V jedné putujete po planetách, sbíráte zdroje, s jejich pomocí vylepšujete své základny a vytváříte armády. V té druhé se po kontaktu s nepřítelem přesouváte do arén rozsekaných do šestiúhelníků, kde se svede tahová bitva.

Silence of the Siren na první dobrou vypadá k světu a něco jako sci-fi Heroes of Might & Magic zní rozhodně zajímavě. Datum vydání zatím nebylo ani naznačeno a v tuto chvíli to vypadá jen na PC verzi. Stránka na Steamu pak vedle singleplayeru slibuje ještě režim PvP na jedné obrazovce.