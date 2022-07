Scenáristka Guardians of the Galaxy rozšíří tým studia BioWare

4. 7. 2022 11:03 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Scenáristka Mary DeMarle, která udávala ráz příběhům her jako Guardians of the Galaxy nebo Deus Ex: Human Revolution, mění zaměstnavatele. Po téměř patnácti letech v kanadském studiu Eidos Montreal se přesouvá do Electronic Arts, respektive do BioWare. Vývojářka to oznámila na svém profilu na sociální síti LinkedIn.

Vedle zmíněných titulů se DeMarle podílela také na třetím a čtvrtém díle série Myst v rámci Ubisoftu a Presto Studios, kde na konci devadesátých let v herním průmyslu začínala. V Relic Entertainment zase stála za scénářem k Homeworld 2.

Z Eidosu scenáristka odchází krátce po změně majitele – kanadské studio donedávna vlastnilo japonské vydavatelství Square Enix, spolu s většinou západních značek ho však letos prodalo švédské Embracer Group.

DeMarle zatím nenaznačila, na jakém projektu se na pozici Senior Narrative Director bude v BioWare podílet. Dragon Age: Dreadwolf už je ve vývoji dostatečně daleko, aby scénář mělo dávno hotový, nadcházející pokračování sci-fi série Mass Effect se tak momentálně jeví jako pravděpodobnější možnost.