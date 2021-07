Sblížení legend. Nová edice propojí Magic: The Gathering a Dungeons & Dragons

1. 7. 2021 15:20 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Do slavné karetní hry Magic: The Gathering už pomalu nebylo co vymýšlet. Předchozí edice, které do hry pravidelně přidávají stovky nových kartiček, už prozkoumaly snad opravdu vše – světy pirátů, starých Egypťanů, obřích monster, dokonce i čarodějnické školy po vzoru Harryho Pottera.

Pak ale vydavatele, americkou společnost Wizards of the Coast, napadla geniální myšlenka. Proč pořád přicházet s něčím novým, když už přece vlastní jedno z nejoblíbenějších univerz všech dob? A tak koncem července dorazí edice Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms, která obě značky, kartičky a původní dračák, elegantně propojí.

Projeví se to samozřejmě ve „flavoru“, tedy v příběhovém pozadí jednotlivých karet. Uvidíme proslulé hrdiny a zrůdy Zapomenutých říší, potkáme se s půlelfy, trpaslíky i orky, vyložíme na stůl například draka s miloučkým jménem Icingdeath, jehož kdysi připravil o život Drizzt Do’Urden. A právě slavný hraničář se objeví také, i se svou kočičkou Guenhwyvar.

Čekejte ovšem i nové mechaniky, které odrážejí život typického dobrodruha. Nejvíce se to projevuje v novém systému Podzemí – vyberete si jeden ze tří dostupných dungeonů a postupně se propletete jeho labyrintem efektů, samozřejmě za pomoci svých věrných podřízených, kteří na kartě mají termín „venture into the dungeon“. Působí to tak trochu jako staré známé ságy, akorát dlouhatánské, u nichž můžete sami ovládat tempo místo toho, aby se progresový token přidával na začátku každého kola.

V každém dungeonu si můžete vybrat svou preferovanou trasu, která následně ovlivní, jak přesně vás dané podzemí odmění – nebo čím vás naopak potrestá. Například v Tomb of Annihilation si sice můžete zkrátit cestu, a tím pádem dosáhnout na finální odměnu o to dřív, ale budete muset obětovat příšeru, artefakt, land a ještě zahodit kartu, což už je docela vysoká cenovka.

To je ona ústřední mechanika, která nejvíc ovlivní chod samotných zápasů, ale chtěl bych zároveň ocenit i další drobnosti, s nimiž autoři přišli. Edice obsahuje například kartu jménem „Vidíš, jak přichází strážný“, která vám dá na výběr jednu ze dvou voleb: „Odveď pozornost strážného“, což tapne cílovou příšeru, nebo „Schovej se“, což jednu z vašich bytostí ochrání před nepřátelským kouzlem.

Rozkošné jsou i nové příběhové popisky, které se poprvé v historii Magicu objevují na obyčejných landech. Místo abyste jen tak vyložili ostrov nebo bažinu, můžete si přečíst, že jste se vydali do Waterdeepu nebo Podtemní. Zkrátka to vypadá, jako by tentokrát byla atmosféra pro autory aspoň stejně důležitá jako herní mechaniky.

O edici zatím nemáme kompletní informace, dosud odhalené karty si můžete prohlédnout v oficiálním seznamu, případně po různých koutech internetu, kam přibývají ve formě spoilerů – mohu doporučit například subreddit Magiců.

Víc novinek se každopádně dozvíme v nadcházejících dnech a týdnech. Nová edice vychází 23. července a ve standardní rotaci nahradí klasický Core Set.