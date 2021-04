GamesPlay – cestujeme do Bradavic v Magic: The Gathering Arena

24. 4. 2021 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Po nějakém čase tu znovu máme novou edici Magic: The Gathering – a zrovna tahle by měla potěšit všechny fanoušky jistého brýlatého kouzelníka. Ne, nejde o další crossover jako v případě Godzilly, ale škola Strixhaven, podle níž je edice pojmenovaná, vlastně připomíná takové alternativní Bradavice. Je to nejlepší akademie čar a kouzel v multiverzu, studenty rozděluje do soupeřících kolejí, má i svou vlastní variaci na profesora Snapea…

No a přesně to si dneska ukážeme. V novém světě vás přivítá profesor Vašek a provede vás novými kartami i mechanismy. A samozřejmě ukáže, jak se na koleni staví vítězný balíček. Takže hůlky do kapes džínsů a ve 14:00 sraz v chatu na YouTube!