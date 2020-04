Podívejte se na působivý trailer nové sady Ikoria pro Magicy, ve které nebude chybět Godzilla

Windows

- Preview autor: Patrik Hajda

Ikoria není z těch sfér, na kterých byste chtěli strávit dovolenou. Je totiž doupětem gigantických bytostí, které neustále mutují do větších a ještě nebezpečnějších monster, kterým na naší sféře, tedy na Zemi, říkáme kaidžu. Právě do těchto míst se vydává dubnová sada karetní hry Magic: The Gathering, která přináší hodně zajímavé novinky od mutace přes společníky až po žetony dovedností a slavná filmová monstra.