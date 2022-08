RPG podle deskovky Tainted Grail bohužel nedělá dobrý dojem

25. 8. 2022 12:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tainted Grail: Pád Avalonu je celosvětově úspěšná desková hra stojící na silném, atmosférickém příběhu a prvcích žánru roguelike a grindu. Její vývojáři ze studia Awaken Realms se již postarali o počítačovou adaptaci Tainted Grail: Conquest vycházející z hitu Slay the Spire a šlo o velmi povedené karetní RPG. Dále chystají tradičnější RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon, které ale zatím nevypadá vůbec dobře.

První záběry z hraní doprovází libový hudební podkres vykreslující správně hutnou atmosféru. Ale jakmile se hlavní postava a její nepřátelé dají do pohybu, je veškerý do té doby budovaný dojem pryč. Animace pamatují přelom tisíciletí, jsou pomalé a pohyby jen stěží uvěřitelné. Přátelské NPC je pak jen kůlem v plotě s povinností klapat ústy, když dabér spustí své pochmurné vyprávění.

Jistě, celému traileru předchází upozornění, že jde o záběry teprve z pre-alfa verze, ale je otázka, zda by veřejnost něco takového vůbec měla vidět. Hra navíc má vstoupit do předběžného přístupu ještě koncem letošního roku, a je proto otázka, v jak moc rozpracovaném stavu se v tu chvíli bude nacházet.

O hře jako takové toho navíc stále mnoho nevíme. Její svět bude otevřený, plný zrůd a zjevně nebudeme vždy nohama na zemi, ale vydáme se i do jakýchsi fantasmagorických říší. Tvůrci slibují komplexní úkoly s volbami, na kterých má skutečně záležet.

Ještě letos se přesvědčíme, zda svým slovům dostojí a zda nás trailer jen neklame svou surovou neotesaností. Byla by škoda, kdyby se Tainted Grail po výborném Conquestu dočkal bídného RPG.

Zatím to bohužel spíš vypadá, že Conquest byla výjimka. Stejné studio totiž letos vydalo další dvě adaptace svých deskových her, Nemesis: Lockdown a Nemesis: Distress, obě v early accessu a obě s mnohem nižším uživatelským hodnocením, než jakého se dočkal Tainted Grail: Conquest.