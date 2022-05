RPG Flintlock: The Siege of Dawn představuje svůj svět a mocná božstva

12. 5. 2022 15:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio A44 Games, tvůrci Ashen, v březnu představilo své nadcházející fantasy akční RPG Flintlock: The Siege of Dawn. V novém videu se představuje umělecký šéf Robert Bruce a výtvarník Steven Chen, aby ukázali vlastní ambice a prozradili, jak se tak malému týmu povedlo vytvořit tak detailní a graficky velmi pokročilý svět.

Stručnou odpovědí jsou nástroje nejnovější verze Unreal Enginu – tvůrci si pochvalují třeba modul MetaHuman Creator generující fotorealistické tváře připravené pro animování.

Tým se při tvorbě Flintlocku inspiroval kulturou původních obyvatel Nového Zélandu, odkud část vývojářů pochází a kde studio také sídlí. Otevřený svět je rozdělený do tří vymezených zón s vlastním architektonickým stylem a rázem krajiny – nebudou chybět zelené pahorky, písečné pouště, ale ani hluboké temné jeskyně a sklepení.

Krásné prostředí by vás ve hře nemělo odměňovat pouze pohledem na malebnou krajinku, tvůrci totiž tvrdí, že za průzkum zajímavě vypadajících míst většinou dostanete i nějakou odměnu. Nebo se tam setkáte s některým z mocných, gigantických bohů. Tahle setkání nicméně budou poměrně vzácná, aby byla patřičně unikátní a neopakovatelná.

Flintlock: The Siege of Dawn by měl vyjít ještě v letošním roce pro PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S a Xbox One. Od prvního dne bude dostupný v předplatném Xbox Game Pass.