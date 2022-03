Vývojáři Ashenu představují své nové RPG. Snoubí magii a střelný prach

15. 3. 2022 9:51 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vývojáři ze studia A44 za sebou mají povedené akční RPG Ashen z roku 2018, od té doby jsme o nich ale neslyšeli. To se nyní mění, protože ve spolupráci s vydavatelstvím Kepler Interactive oznamují svůj nový projekt s názvem Flintlock: The Siege of Dawn.

RPG v otevřeném světě nabídne zasazení, které kombinuje magii a střelné zbraně a s psím parťákem po boku vás obligátně vyšle zachránit lidstvo před nemrtvou zhoubou. Dveře na Onen svět byly otevřeny a mrtvolná armáda prastarého boha se jimi dere ven.

V roli válečnice Nor Vanek a jejího kolegy Enkiho vládnoucího tajemnými magickými silami nebudete jen zachraňovat svět, ale povedete také osobní odplatu proti bohům. Hra má nabídnout širokou paletu rozličných prostředí, jinak jsou ale zatím vývojáři na informace velmi skoupí a na svět vypustili pouze krátký trailer.

Hra má vyjít na PC a současnou i minulou generaci konzolí, prozatím ale neznáme konkrétní termín, kdy k tomu dojde.