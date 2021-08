Rozšíření The Witch Queen pro Destiny 2 bude tím vůbec největším

25. 8. 2021 14:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Bungie fanouškům své sci-fi střílečky Destiny 2 na letošní rok slíbilo obsáhlé příběhové rozšíření s názvem The Witch Queen. U příležitosti probíhajícího Gamescomu vývojáři konečně ukázali trailer a přihodili i nějaké ty detailnější informace, na co se v nejnovějším datadisku hráči můžou těšit.

Dodatek se bude točit kolem titulní královny čarodějnic Savathûn, která je sestrou dalšího ze známých záporáků Oryxe z rozšíření The Taken King. Na ni vývojáři v rámci příběhu lákali už nějakou tu dobu, protože stála za některými předchozími nepříjemnostmi v galaxii. V The Witch Queen se s ní ale budete moct poprvé potkat naživo. Nebude proti vám stát sama – dokázala si zotročit bytosti světla, a tak po jejím boku budou bojovat i Hive Guardians.

zdroj: Bungie

Rozšíření se samozřejmě neobjede bez nové lokace, kterým bude Savathûnino bažinné království se vším, co ke správné oblasti pro Destiny 2 patří – tedy s misemi, novými zbraněmi a zbrojemi a samozřejmě také s raidem. Co naopak nepřibude, je nová hratelná třída, namísto toho se některé stávající dočkají výrazného přepracování.

zdroj: Bungie

Novým typem zbraní budou kůsy (glaive) připomínající nože připevněné na kopí, určené v tomto případě jak pro boj na blízko, tak i k vrhání. Kromě toho rozšíření přinese možnost si zbraně různě upravovat a s pomocí modifikací jim dávat nové schopnosti a vylepšené statistiky. Nejprve budete moct systém modifikací využívat pouze u výzbroje přidané v rámci rozšíření, ale Bungie ho postupně plánuje přenést i na starší výzbroj. Navíc budete mít možnost si zbraně sami vytvářet díky craftingu.

zdroj: Bungie

Destiny 2: The Witch Queen vychází 22. února 2022 pro PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 a Stadii.

Během čekání na nové rozšíření se rozhodně nebudete nudit, protože do Destiny 2 v mezičase míří patnáctá sezóna obsahu. Děj Season of the Lost se bude soustředit na královnu Awoken Maru Sov, která se už dlouho pohřešuje, a přirozeně vás má připravit právě na příchod nového dodatku. Tenhle přechod bude nebývale dlouhý, protože sezóna potrvá celý půlrok.

zdroj: Bungie

Přinese také přepracování režimu Trials of Osiris. A kromě toho konečně také crossplay, takže si budete moct zahrát se svými přáteli bez ohledu na platformu, ať už hrajete na PC, Xboxu, PlayStationu, nebo na Stadii.

Studio Bungie letos na podzim slaví 30. výročí od založení, což znamená ještě více obsahu pro hráče Destiny 2. V rámci oslav se můžete těšit třeba na event Dares of Eternity, který dorazí před koncem roku a do hry přinese jak nový raid pro šest hráčů, tak i spoustu kosmetického obsahu. A vrátí se také jedna z nejoblíbenějších zbraní z prvního dílu, ikonický raketomet Gjallarhorn. Navzdory své popularitě se v pokračování neobjevil – až doposud.

zdroj: Bungie

Únorová The Witch Queen nebude posledním rozšířením pro Destiny 2. Na rok 2023 Bungie plánují dříve oznámený datadisk s názvem Lightfall, v rámci včerejší tiskovky odhalili i plán na následnou expanzi The Final Shape. Ta by nejen dle názvu měla být tou skutečně poslední a uzavřít ságu velkolepého boje světla a temnoty, který zuří už skoro deset let. Ale tvůrci slibují, že tím svět Destiny ani tak rozhodně neskončí.