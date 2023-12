Roguelike mód No Return pro The Last of Us: Part II vás pořádně potrápí

5. 12. 2023 15:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Naughty Dog před časem představilo remaster tři roky starého The Last of Us: Part II s grafickými vylepšeními pro PlayStation 5. Kromě kosmetických úprav obsáhne také nový singleplayerový roguelike režim No Return, kde budete bojovat o přežití v sérii náhodně generovaných střetů s lidskými i podstatně houbovějšími protivníky, které vyvrcholí souboji s bossy.

Každý průchod módem má být jedinečný díky různým modifikátorům a výzvám. Odehrávat se budou v ikonických lokacích původní hry, stejně tak si můžete zahrát za obě protagonistky. Ellie a Abby doplní celá řada dalších hratelných postav jako Jesse, Dina, Tommy, Lev a další.

Všechny budou disponovat vlastními unikátními schopnostmi, které podpoří určitý herní styl – kupříkladu Tommy si nejvíc rozumí s věrnou ostřelovací pušku. Za vaše snažení a úspěchy vás hra odmění rozšiřováním garderoby.

Vedle roguelike módu se v remasteru The Last of Us: Part II můžete těšit také na tři nedokončené úrovně, které se do hry nakonec nedostaly, s vývojářským komentářem nebo na samostatnou kytarovou minihru.

The Last of Us: Part II Remastered vychází 19. ledna 2024 na PlayStation 5. Stejně jako původní hra obsáhne české titulky. Majitelé verze pro PlayStation 4 za upgrade zaplatí 10 eur (zhruba 250 korun). Je vysoce pravděpodobné, že se remaster stejně jako první díl časem objeví i na PC, tato eventualita ale zatím není oficiální.