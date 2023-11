Jak bude vypadat nový obsah v The Last of Us: Part II Remastered?

24. 11. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Chystaný The Last of Us: Part II Remastered na PlayStation 5 by se vlastně místo remasteru dal považovat spíše za jakýsi Director's Cut. Jasně, hra by měla vypadat krapet lépe a hlavně nabídne tři režimy zobrazení ve 4K a 30 FPS, 1440p a 60 FPS a něco mezi pro obrazovky s podporou VRR. Dočkáme se i plného využití pokročilých vibrací a haptické odezvy ovladačů DualSense. Třešničkou na dortu a zajímavým lákadlem k návratu do epidemií zdevastované Ameriky je ale zajímavý bonusový obsah.

Oficiální stránka hry přibližuje, co si pod novými úrovněmi a roguelike módem můžeme konkrétně představit. Lost levels ukáží tři dosud neviděné lokace z rané verze vývoje hry, které spíše než dodatečné příběhové pozadí poodkryjí, jak vlastně vývoj The Last of Us: Part II probíhal a jaké novinky si vývojáři na prototypu zkoušeli. Ostatně i samotnou kampaň bude možné hrát s komentářem herců a týmu z Naughty Dog. Ve ztracených úrovních zavítáme do komunity přeživších v Jacksonu, kanalizace a na lov divočáků.

Fanoušci už na internetu osnují různé teorie, k jakým událostem a lokacím se ztracené úrovně váží. Hunt Boar by, logicky, mohl odkazovat na zápis v Elliině deníku, který popisuje adrenalinový lov zraněného masivního divočáka, kterého chytí do pasti v obchodu s potravinami. Jackson Party by se měla odehrávat před romantickým tancem Ellie s Dinou ve zdmi obehnané komunitě. Jediný otazník zatím tedy visí nad úrovní The Sewer.

Nový herní mód No Return zní neméně zajímavě. Zahrajeme si totiž za některé známé postavy z příběhu. Například Tommyho, Jesse, Dinu nebo Leva. Každý přitom bude mít unikátní schopnosti a způsoby hraní. Nejprve ale budete muset odehrát část kampaně, než se postavy odemknou – pravděpodobně do momentu, kdy se s nimi potkáte.

No Return bude obsahovat minimálně 12 lokací ze hry, které představí rozličné výzvy, protivníky a náhodně generovaný obsah. Například stealth pasáže, akční přestřelky a tuhé souboje s bossy. Postup módem vám bude odemykat nové, permanentní bonusy a další kostýmy pro postavy.

The Last of Us: Part II Remastered vychází 19. ledna 2024 na PlayStation 5.