Chystá se remaster The Last of Us: Part II pro PlayStation 5

18. 11. 2023 11:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokračování emotivního příběhu o rozpadu lidské společnosti se konečně v plné palbě podívá na novou generaci PlayStationu. The Last of Us: Part II Remastered ale není jen o vizuálně působivějších clickerech a vyšší snímkovací frekvenci, hra nabídne i celou řadu bonusového obsahu, který dosud v příběhu Ellie a Abby nebyl k vidění. Na oznamovací trailer se můžete podívat výše.

Informace o potenciálním upgradu na současné generaci konzolí unikla na internet několik dní před oficiálním oznámením od studia Naughty Dog. The Last of Us: Part II Remastered vyjde tři a půl roku po premiéře pokračování na dosluhující PlayStation 4, kromě vyšperkované hratelnosti a podpory pokročilých vibrací a haptické odezvy ovladače DualSense vám dá nahlédnout i pod pokličku vývoje oceňované akční adventury.

Můžete například zavítat do vystřižených částí hry s poznámkami od vývojářů v režimu Lost Levels nebo dohrát celou hru s komentářem od samotného šéfa vývoje Neila Druckmanna, narativní vedoucí Halley Gross nebo herců Troye Bakera, Ashley Johnson a Laury Bailey.

zdroj: Foto: Naughty Dog

Po technické stránce se můžete těšit na volbu mezi nativním 4K rozlišením s 30 snímky za vteřinu, upscalovaným 1440p rozlišením na 4K se 60 FPS, nebo na režim s odemčeným frameratem pro televize s variabilní obnovovací frekvencí (VRR), která nabídne kompromis mezi kvalitou a výkonem. The Last of Us: Part II Remastered dále slibuje vyšší rozlišení textur, lepší míru detailů na větší vzdálenosti, vylepšenou kvalitu stínů, animací i zvuků. Příroda Wyomingu a kouzelná apokalypsa Washingtonu by tak měla ještě lépe vyniknout. Hra také využije bleskových načítacích časů díky výkonnému SSD konzole.

Crème de la crème remasteru bude nový akční roguelike režim No Return. V něm můžete hrát za široký ansámbl postav série s odlišnými výhodami a perky a v náhodných střetech bojujete o holý život i lepší vybavení. Jak bývá v roguelike hrách zvykem, vždy budete mít na výběr z několika různých setkání. Například jestli se raději snažit proplížit kolem přesily clickerů, nebo napadnout skupinku špatně vyzbrojených banditů.

Každá zdolaná lokace vám přinese nové předměty, vybavení nebo silné bonusy a postupným průchodem režimem si budete odemykat další postavy, kostýmy a ještě více perků. Kromě No Return nabídne The Last of Us: Part II Remastered i samostatně hranou kytarovou minihru, režim Speedrun se zápolením o nejrychlejší dohrání a bonusové oblečky pro Ellie a Abby, které na sebe mohou navléknout při hraní kampaně. Samozřejmostí je vylepšený fotomód a široká paleta nastavení přístupnosti.

The Last of Us: Part II Remastered vyjde 19. ledna 2024 na PlayStation 5. Majitele původní hry na PS4 bude upgrade stát v přepočtu zhruba 250 korun.