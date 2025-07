Rockstar překvapil: Red Dead Online dostává nový update s nádechem hororu

3. 7. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Cyberpunk 2077 není jedinou hrou, která se dočkává většího updatu i po oznámení konce podpory. Přestože Rockstar Games v roce 2022 oficiálně ohlásil konec větších aktualizací pro Red Dead Online, nyní studio překvapilo komunitu a bez předchozího varování vypustilo do světa zcela nový obsahový update. Balíček nese název Strange Tales of the West a přináší čtyři nové mise, které se noří do temnějších a nadpřirozených zákoutí Divokého západu.

Nové dobrodružství je rozděleno do čtyř částí, které lze spustit klasicky pomocí telegramu, konkrétně po obdržení zprávy od spisovatele Theodora Levina, který vás žádá o pomoc při sběru bizarních příběhů napříč americkým pohraničím. Jak Rockstar uvádí v popisku: „Strange Tales of the West vyžadují ocelové nervy a odvahu čelit podivnému, zvrácenému a nadpřirozenému.“

Nový trailer k aktualizaci navíc naznačuje, že by se mohlo jednat pouze o první část – označení Volume One vyvolává spekulace o existenci případného pokračování. Fanoušci na sociálních sítích i fórech reagují s nadšením, někteří dokonce vnímají náhlou aktivitu Rockstaru a PlayStationu jako součást širší strategie.

Uživatel videotechuk_ na síti X poznamenal: „Začíná se zdát, že by tohle všechno mohlo být součástí něčeho mnohem většího, co se chystá kolem Red Dead Redemption 2.“

Další nečekanou novinkou je totiž zjednodušený zombie mód, což naznačuje možnou inspiraci spin-offem Undead Nightmare prvního Red Dead Redemption. I kvůli tomu se rozbíhá lavina spekulací: někteří fanoušci doufají v oznámení verze Red Dead Redemption 2 pro současné konzole, jiní dokonce mluví o chystaném portu pro Switch 2. Rockstar zatím situaci nijak nekomentoval.

Update přichází krátce po druhém traileru na Grand Theft Auto VI, jehož vydání je plánováno na 26. května 2026. Rockstar nicméně opět potvrzuje, že dokáže držet tajemství a spustit vlnu euforie i bez jakéhokoli předchozího napovídání. Ať už je za tím cokoliv, komunita se raduje z jednoho jistého faktu: Red Dead Online není mrtvý. Naopak, zdá se, že právě začíná jeho nová, nemrtvá kapitola.