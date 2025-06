CD Projekt stále neřekl Cyberpunku 2077 poslední slovo. Dostane další update

Přestože už studio CD Projekt RED intenzivně pracuje na pokračování Cyberpunku 2077, jeho tým se s původní hrou ještě nerozloučil nadobro. Překvapivé oznámení přišlo během nedávného livestreamu věnovaného verzi pro Nintendo Switch 2, kde padla jednoduchá otázka: přijde ještě nějaký nový obsah?

„Mohu vám říct, že plánujeme další update,“ potvrdila komunitní manažerka Alicja Kozera. „Ten poslední nebyl poslední.“ A dodala, že se Night City dočká nové aktualizace s číslem 2.3, která dorazí už 26. června.

Podrobnosti o tom, co přesně update nabídne, zatím zůstávají pod pokličkou, ale studio slibuje, že víc informací zveřejní v následujících týdnech. Na sociálních sítích zprávu zopakoval i globální komunitní manažer CD Projektu Marcin Momot se slovy: „Ještě jsme neskončili!“ Posléze požádal fanoušky, aby zatím „nechali tým vařit“.

We’re not done yet! Stay tuned for more info about the next Cyberpunk 2077 update coming later this month.



We'll start spilling the beans closer to the release of patch 2.3 (that's its name), so for now, we ask for a bit more patience. Let the team cook!