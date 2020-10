Říjen s PlayStation Plus a Xbox Live Gold přinese halloweenský horor

1. 10. 2020 11:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jako tradičně dostanou předplatitelé služeb PlayStation Plus a Xbox Live Gold s příchodem nového měsíce nějakou tu zásobu bezplatných her. Zatímco Microsoft v říjnu sází na halloweenskou tématiku, u Sony to platí jen napůl, byť je možná Need for Speed: Payback větším hororem než upírské akční RPG. Ale hezky popořádku.

Jak už jsem naznačil, uživatelé PlayStation Plus dostanou v tomto měsíci dvě hry. Kromě Need for Speed: Payback, tedy tři roky starého dílu kdysi slavné série, to bude Vampyr, upírské dobrodružství doktora Jonathana Reeda z pera studia Dontnod Entertainment odehrávající se ve skličující atmosféře Londýna, jenž se potýká s epidemií španělské chřipky krátce po první světové válce.

Na Xboxu je her tradičně více, byť se z větší části nepyšní tak slovutnými jmény. Slayaway Camp: Butcher's Cut je roztomilou puzzle záležitostí s psychopatickým vrahem v hlavní roli, což samo o sobě zní lákavě, stejně jako příslib stovek úrovní, v nichž můžete masakrovat své nic netušící oběti. Od dnešního dne pak také můžete stahovat Sphinx and the Cursed Mummy, dětský titul z roku 2003, který pochází z původního Xboxu.

O něco známější hry přijdou v polovině měsíce, kdy si budete moci zahrát Costume Quest od matadorů herního humoru z Double Fine Productions, ale také ještě velmi čerstvý horor Maid of Sker.