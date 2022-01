Režisér Warcraftu Duncan Jones chce natočit film podle adventury Full Throttle

Režisér Duncan Jones prosí své fanoušky o pomoc – moc by chtěl, aby všichni napsali do Disney a dali společnosti vědět, že pro Disney+ touží natočit film na motivy klasické motorkářské adventury od LucasArts z roku 1995.

If you could all tell @DisneyStudios how much you’d love them to let me make Full Throttle for @Disney+, that would be adorable and I’d be very appreciative.❤️