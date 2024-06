Retro mistři z Nightdive naznačují remaster hororu The Thing

Studio Nightdive, které proslulo moderními předělávkami herních klasik z devadesátých let, jmenovitě třeba System Shockem, Turokem nebo Blade Runnerem, se chystá něco oznámit. Konkrétně by mohlo jít o remaster The Thing, hororového survivalu z roku 2002 pro PC, PS2 a Xbox, který navázal na příběh legendárního filmového hororu Věc s Kurtem Russellem od Johna Carpentera z roku 1982. Napovídá tomu příspěvek zveřejněný na sociální síti X.

Who wants to guess the game we'll be announcing this Friday at @IGN Live?



Hint: pic.twitter.com/qmdtyJII2n