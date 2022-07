Respawn hledá lidi pro singleplayerovou střílečku ze světa Apex Legends

Studio Respawn, které stojí za sérií Titanfall, úspěšnou battle royale akcí Apex Legends, ale také třeba singleplayerovým dobrodružstvím ze světa Hvězdných válek Star Wars Jedi: Fallen Order, rozhodně nespí na vavřínech. Momentálně pracuje na pokračování Fallen Order, zároveň plánuje dosud neoznámenou střílečku z pohledu první osoby ze světa Star Wars a také dělá ve spolupráci se studiem Bit Reactor strategii ve stylu XCOMu.

Už dříve studio oznámilo, že chystá také nové FPS, které by mělo dorazit někdy v letech 2024 nebo 2025. V lednu letošního roku projekt přišel o svého šéfa, studio to ovšem nijak nezbrzdilo. Tvůrci stále hledají nové talenty do svého týmu. Právě v popiscích hledaných pozic jsme se mohli dozvědět, že studio mluví o projektu jako o střílečce ze světa Apex Legends.

We're developing a brand new singleplayer adventure from Respawn Entertainment. We're a small, but ambitious team with a history of dreaming big and making splashes. Come work with us:https://t.co/UCeYwarI6khttps://t.co/Qeonc5IzfGhttps://t.co/rKxhtgXFiUhttps://t.co/rNaI4zoq0J pic.twitter.com/g0zgQVUS4D