Respawn opustil tvůrčí ředitel dosud neoznámené nové hry

Studio Respawn proslavené sérií Titanfall a hrami Apex Legends a Star Wars Jedi: Fallen Order již nějakou dobu pracuje na úplně nové značce, o které v tuto chvíli víme jen velmi málo, alespoň nic moc konkrétního. Hovoří se o FPS plné mobility a stylu, které by mohlo dorazit v roce 2024 nebo 2025. A právě tento projekt přišel o svého šéfa.

Mohammad Alavi, který před 11 lety stál u zrodu studia Respawn Entertainment a stejně jako jeho zakladatelé tehdy přešel z Infinity Ward, kde předtím působil šest let, oznámil svůj odchod ze studia na Twitteru. V pozici šéfa nového projektu přitom nebyl ani celý rok. Situace je to pro něj hořkosladká, protože se jednak těší na své příští dobrodružství, ale zároveň opouští přátele.

(1/2) Today was my last day at Respawn Entertainment. It feels surreal. I've made games for 18 years ever only at two companies: Infinity Ward and Respawn. 11 of those years have been at Respawn, a company I helped form.