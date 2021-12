Spoluzakladatel Respawnu po 11 letech opouští firmu

Studio Respawn Entertainment, které si spojujeme především se značkami Titanfall a Apex Legends, vzniklo v dubnu 2010 poté, co byli jeho zakladatelé Jason West a Vince Zampella vyhozeni vydavatelstvím Activision ze svého předchozího studia Infinity Ward pro údajné porušení smlouvy.

Kromě těchto dvou zvučných jmen ale u zrodu Respawnu stál i Chad Grenier, který pomohl vytvořit značku Titanfall a nakonec k úspěchu přivedl i experiment jménem Apex Legends, ze kterého se vyklubala jedna z nejsilnějších free-to-play značek dneška.

Právě Grenier nyní oznamuje, že po dlouhých 11 letech studio opouští. Shodou okolností spolu s ním odchází i vedoucí postava designerského týmu Jason McCord, taktéž veterán, který je ve studiu od počátku.

Today is my last day at @Respawn.



11 years, 11 seasons of Apex, 11 shipped maps. I thought that was neat.



It's tough to leave a game and a team that you love.

But, it's time to do something new.



No plans quite yet. Going to walk the Earth for a bit and recharge. Stay tuned! pic.twitter.com/qLKA2iXca9